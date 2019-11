Innovazione | dai laboratori vestiti ipertecnologici per la smart city del futuro

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Capi di abbigliamento dotati di sistemi elettronici, ottici e sensoristici, in grado di connettere chi li indossa all’ambiente esterno e garantire una maggiore sicurezza negli ambienti di lavoro e sulle strade. È l’obiettivo del progetto WE LIGHT (WEarable LIGHTing forapparels), finanziato dalla Regione Emilia-Romagna1, che vede tra i partner ENEA, Università di Modena e Reggio Emilia, CNR, INFN e ilo di Ricerca Industriale MIST E-R. Questi capi leggeri, ergonomici e sicuri, molto adatti per ciclisti e runner, saranno integrati con sistemi microelettronici e sensori IoT2 incapsulati all’interno di materiali in grado di dissipare l’energia termica. I sensori consentiranno sia di attivare fibre ottiche e LED per aumentare la visibilità di chi indossa il capo d’abbigliamento al variare della luminosità, sia di acquisire i dati delle prestazioni atletiche e della ...

