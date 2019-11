Influenza | allerta per 7 vaccini L' Aifa | «Possibile lattice nei contenitori | rischi per

Fonte : ilmessaggero

(Di martedì 19 novembre 2019)antli, possibili tracce dinei componenti delle siringhe pre-riempite o degli applicatori nasali di 7antli prodotti da tre aziende farmaceutiche per la...

lucafaccio : Influenza, allerta per 7 vaccini. L'Aifa: «Possibile presenza di lattice, rischi per gli allergici» - Gina17886201 : RT @fendente1: Il Messaggero: Influenza, allerta per 7 vaccini. L'Aifa: «Possibile presenza di lattice, rischi per gli allergici». https://… - infoitsalute : Vaccini anti-influenza, allerta Aifa: per 7 c'è rischio presenza di lattice -