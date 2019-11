Inchiesta stadio Roma | Marcello De Vito torna libero

Inchiesta sullo stadio della Roma : Marcello De Vito torna libero : E' tornato libero Marcello De Vito, ex presidente del'Assemblea Capitolina, arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l'accusa di corruzione a marzo scorso in uno dei filoni dell'Inchiesta sul nuovo stadio della Roma calcio. Lo ha deciso il tribunale di Roma accogliendo un'istanza dell'avvocato Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo e' stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre.

Inchiesta anti-corruzione nel Potentino : arrestato ex sindaco Pd di Venosa. “Bandi per lotti edilizi e gestione stadio scritti a tavolino” : L’ex sindaco di Venosa Tommaso Gammone e due suoi ex assessori, Rosa Centrone e Francesco Rosati, sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un’operazione anti-corruzione che riguarda le pratiche edilizie nella cittadina in provincia di Potenza. Tutt’e tre hanno fatto parte della giunta di centrosinistra (l’ex sindaco è del Pd) fino al maggio scorso, quando ha vinto le elezioni l’attuale sindaca Marianna ...

Balotelli - Inchiesta per discriminazione razziale. Il Verona caccia il capo ultrà : niente stadio sino al 2030 : Continua il caso Balotelli, dopo gli insulti razzisti partiti dalla curva dell'Hellas Verona. La Procura della Repubblica di Verona ha aperto due fascicoli d'indagine, per l'ipotesi di...

