Il vescovo senza cattedrale

vescovo si finge senzatetto e va a un congresso di preti : “Intorno a me molta indifferenza” : Monsignor Carlos Arturo Quintero Gómez, Vescovo della diocesi di Armenia, in Colombia, ha preso così seriamente la sua missione di aiutare i più poveri del paese da essere diventato, almeno per un giorno, uno di loro. Il religioso infatti si è finto un clochard poi si è infiltrato in un congresso di preti della sua diocesi per controllarne le reazioni: "Ho percepito molta indifferenza".Continua a leggere