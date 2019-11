Il Papa sostiene la sinistra Sta creando confusione

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Francesco Boezi Il leader di Tfp, Julio Loredo: "Ilha sdoganato la Teologia della liberazione. Ma i fedeli cercano la tradizione" La teologia della liberazione è ancora un problema. Anzi, con l'attuale pontificato, quel modo d'intendere il cattolicesimo ha acquisito spazi e posizioni. Ne sono coinvinti dalle parti deI cosiddetto "mondo tradizionale", che è molto variegato. Julio Loredo è il presidente per l'Italia dell'Associazione "Tradizione Famiglia Proprietà", che si è distinta pure per la critica mossa nei confronti delle deliberazioni del Sinodo panamazzonico. Ma la disamina dell'intervistato tocca più punti. Il Sinodo panamazzonico ha contribuito a far emergere posizioni differenti. Voi siete tra coloro che meno ritengono necessario un intervento urgente e sovranazionale per quei territori. Sbaglio? L’Amazzonia appartiene ai Paesi amazzonici – Brasile, ...

Natalin88604820 : @matteosalvinimi Condivido quel che sostiene padre Sorge E Per fortuna ?? che in Vaticano ci sia Papa Francesco che… - GBussacchetti : Tanto per stare in Tema: il mensile Focus Novembre: James Lovelock: il papà di Gaia,la terra: nel suo libro sostien… - Il_Negro_ : @RaiCinema A catena, Fratello porta Sorella che sostiene Papà che suggerisce Madre, tutti vengono impiegati a casa… -