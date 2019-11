Il nuovo Half-Life è realtà | le novità di Alyx da Valve

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 19 novembre 2019) Chi videogioca lo sa bene, quella diè una delle saghe più amate, celebri e di impatto dell'intero settore del gaming. Nata nel 1998 grazie al talento di- la stessa compagnia che ha poi creato Steam, piattaforma per l'acquisto di giochi in digitale -, la serie con visuale in prima persona ci chiamava a vestire i panni dell'improvvisato eroe Gordon Freeman, per contrastare quella che non è solo una semplice invasione aliena, ma una vera e propria minaccia alla sopravvivenza dell'umanità. Il resto è storia, con un secondo capitolo ancora apprezzatissimo e un terzo che purtroppo non si è mai concretizzato, nonostante le insistenti richieste dei fan. Sono dieci anni che il popolo geek attende3. Così come sono dieci anni che la rete "vomita" regolarmente indiscrezioni e presunti leak sul possibile ritorno della saga. Ora, la software house americana capeggiata ...

OptiMagazine : Il nuovo #HalfLife è realtà: le novità di #Alyx da #Valve - Il_Paradroide : RT @Tanzen: SUPER dirette questa settimana! Il reveal del nuovo Half-Life, un Q&A con sfondo Pizza, la mia ospitata su IGN Italia, DmC e Th… - KhoDeus : @Tanzen “Il reveal del nuovo Half Life” è uno dei migliori clickbait mai visti ?? -