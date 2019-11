Il Napoli potrebbe incassare 10 milioni dal passaggio agli Ottavi di Finale di Champions

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Dopo la breve sosta per gli impegni nazionali di qualificazione ad Euro 2020, dal prossimo weekend riprenderanno i classici appuntamenti per club: il campionato e le coppe Europee, laLeague e l'Europa League. Ildi Carlo Ancelotti dovrà prima vedersela con il Milan di Pioli allo stadio Meazza di Milano per prendere poi, successivamente, un volo con destinazione Liverpool. Gli azzurri mercoledì 27 novembre avranno un faccia a faccia fondamentale contro gli uomini di Jurgen Klopp nella famelica arena di Anfield Road. Uno scontro importantissimo ai fini della qualificazione e del superamento della fase a gironi della competizione. Accederesignificherebbe poter godere di un incasso immediato di 9,5di euro, una cifra non da poco per nessuno specie per il, club in crescita che ha raggiunto la quota di 110di euro a stagione come monte ...

MGScolaro : Per quelli che dicono che la plastica non va tassata.... Se non c'è coscienza occorrono estremi rimedi, alla gente,… - news24_napoli : AIA, Rizzoli spiega: “Spiegazione settimanale degli episodi? Ci… - Actually_Soccer : #STEFANOSENSI POTREBBE SALTARE ANCHE TORINO #INTER #FANTACALCIO inizia a diventare pesante al Fanta! #ALLAN non recupera #napoli #SERIEA -