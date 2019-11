Il Museo del Prado festeggia i 200 anni | Google gli dedica il doodle di oggi

Il Museo del Prado ha 200 anni : È uno dei più importanti musei al mondo, anche se nei piani iniziali l'edificio in cui si trova non avrebbe dovuto ospitare quadri

200° anniversario del Museo del Prado : viaggio di immagini alla scoperta dell’arte [GALLERY] : Oggi ricorre il 200° anniversario del Museo del Prado, il Museo più famoso di Madrid. Visitandolo è possibile ammirare migliaia di opere dei più grandi artisti europei. Tra i dipinti più famosi si annoverano “Il Giardino delle delizie” di Bosch, “Baccanale degli Andrii” di Tiziano, “Il Cavaliere con la mano sul petto” di El Greco, “Las Meninas” di Velázquez, “Le Tre Grazie” di Rubens, ...

200° anniversario del Museo del Prado : le idee che hanno ispirato il Doodle di Google : Oggi ricorre il 200° anniversario del Museo del Prado e Google lo festeggia con uno splendido Doodle. Ma, da dove nasce l’idea di questa rappresentazione? Il Doodle è stato creato da Nate Swinehart che racconta di aver visitato Madrid per la prima volta senza però aver visto il Museo, tuttavia, spiega Nate “sono rimasto molto colpito dal fatto che il Museo abbia chiaramente generato un enorme interesse e mi ha fatto felice vedere che ...

200° anniversario del Museo del Prado : Google lo festeggia con un Doodle : Ricorre oggi il 200° anniversario del Museo del Prado, il celebre Museo che ha sede a Madrid, in Spagna, e che ospita alcune tra le opere più belle di diversi artisti italiani, spagnoli e fiamminghi. Inizialmente l’edificio fu voluto nel 1785 da Carlo III di Spagna e realizzato grazie alla genialità dell’architetto Juan de Villanueva, ma il suo utilizzo fu adibito inizialmente a finalità militari. Dopo la guerra di indipendenza esso ...

Il Museo della Vagina apre a Londra : Il primo Museo della Vagina che il mondo abbia mai concepito ha aperto oggi, 16 novembre, a Londra, all’interno del Camden Market del vivace quartiere di Camden Town. Ma non c'è nulla di pornografico in questa nuova apertura. L’idea nasce da un progetto pop-up lanciato nel 2017 da Florence Schechter, e ispirato in qualche modo al Museo del Pene che tanto ha fatto scalpore in Islanda. Due anni e mezzo dopo, ma soprattutto ...

Vagina Museum : ecco il primo Museo della vagina al mondo : Il primo museo della vagina al mondo aprirà domani a Londra. Come si legge sul sito, l’intento è anzitutto quello di “diffondere conoscenza e far crescere la consapevolezza sull’anatomia ginecologica e la salute”, superando qualsiasi tabù. L’obiettivo è infatti anche quello di “sfidare il comportamento etero e cisnormativo” e proporsi come centro di discussione su diritti delle donne, Lgbt+ e femminismo. Il museo educativo che ospiterà non ...

Chieti : al Museo Barbella la mostra personale dell’artista finlandese Soyle Yli-Mayry : Chieti. Verrà inaugurata venerdì 22 novembre alle 10, e resterà aperta fino al 6 dicembre presso il Museo Barbella di

Fara in Sabina. Museo Archeologico : sul Sentiero della Dea : Il 24 novembre prossimo in Fara in Sabina si svolgerà un evento tutto al femminile organizzato da “Sabina Garden Club”,

La Spezia. Corso calligrafia giapponese al Museo del Sigillo : Venerdì 15 novembre, alle ore 16, inizierà al Museo del Sigillo il Corso di calligrafia giapponese. Sarà tenuto dal M°

Liliana Segre - folla al presidio per la senatrice : “Oltre 5mila persone al Museo della Shoah” : Si sono ritrovati in migliaia al binario 21 della stazione centrale di Milano per testimoniare vicinanza a Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e oggi senatrice a vita fatta oggetto di messaggi di odio su internet. “Non grideremmo al lupo, se il lupo non ci fosse”, dove per “lupo” si intendono fascismo e razzismo, sono le parole risuonate davanti al museo della Shoah durante il presidio intitolato ...

Vega - il modello del lanciatore spaziale al Museo Leonardo da Vinci di Milano : Venerdì, 8 novembre è stato presentato a Milano il modello del lanciatore spaziale Vega. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano con l'allestimento di Vega, in scala 1:1( 30 metri di altezza e tre metri di diametro), diventa uno dei pochi luoghi al mondo dove è possibile ammirare razzi vettori identici a quelli utilizzati nei lanci spaziali. L'area espositiva è stata allestita negli spazi esterni del Museo ...

Franceschini ripristina fondo da 25 milioni al Museo dell’ebraismo : “Lo dobbiamo a Liliana Segre” : "Lo dobbiamo a Liliana Segre, a lei personalmente e a quello che rappresenta. La conoscenza è il migliore antidoto contro odio e intolleranza": così il ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, ha annunciato la reintroduzione (dopo lo stop del governo Conte I) del fondo da 25 milioni di euro per il museo dell'ebraismo di Ferrara.Continua a leggere

Propaganda Live invita a diventare follower del Museo di Auschwitz : in poche ore 22mila utenti : Propaganda Live, il programma in onda su La7, abbraccia la missione del museo di Auschwitz: raggiungere i 750mila followers su Twitter in occasione del 75esimo anniversario della liberazione del lager che cadrà il prossimo 27 gennaio. Così nella puntata andata in onda venerdì 8 novembre, presentata da Diego Bianchi “Zoro”, il programma ha lanciato l’appello su Twitter: “Propaganders abbiamo una missione! Aiutiamo la ...

Liliana Segre - Salvini smentisce l’incontro : “Ci sarà - ma più avanti”. Franceschini : “Riattivati 25 milioni per Museo dell’ebraismo di Ferrara” : Matteo Salvini smentisce di aver incontrato, nella serata di venerdì, la senatrice a vita Liliana Segre, vittima di minacce e offese sui social che hanno giustificato la scelta del prefetto di Milano, Renato Saccone, in accordo con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di affidarle la scorta. L’ex titolare del Viminale, ai microfoni dei giornalisti che lo hanno incontrato al suo arrivo a Eicma, ha smentito la notizia diffusa ...