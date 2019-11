Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Ilè in calma apparente dopo il periodo tumultuoso che si è aperto con l’della squadra al ritiro scelto dal presidente De Laurentiis. La sosta per le Nazionali e la partenza del presidente per Los Angeles hanno di fatto messo in stand by la situazione che però dovrà essere chiarita a breve. L’edizione odierna delsottolinea che De Laurentiis non ha in alcun modo cambiato idea sulla strategia da adottare per punire i suoi calciatori. Dagli Stati Uniti infatti resta in contatto con i propri legali per stabilire i termini delle multe da infliggere loro. Il presidente De Laurentiis é negli Stati Uniti e con l’ufficio legale é in contatto per le sanzioni da applicare agli azzurri. In questi giorni il club farà partire il procedimento per sanzionare gli azzurri con una multa: il minimo é del 5 per cento da far scattare per ogni singolo ...

napolista : Il Mattino: ammutinamento #Napoli, il termine per la richiesta di sanzione scade subito prima della #Champions Il… - Dalla_SerieA : ADL non cambia idea, Il Mattino annuncia: 'Pronte multe e possibile azione legale per danni ai diritti d'immagine'… - MondoNapoli : Il Mattino - Allan, in attesa delle sanzioni post-ammutinamento sceglie il suo futuro: la situazione -… -