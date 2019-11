Il maltempo minaccia la Penisola | danni per 500 milioni di euro all' agricoltura

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Lo scenario meteorologico italiano di questi ultimi giorni è caratterizzato da neve, mareggiate e acqua alta. Unportato da una perturbazione atlantica che costringe lo Stivale in uno stato perenne di allerta e di rischio idrogeologico. I dati diffusi dalla Protezione Civile, da Legambiente e da Confrestituiscono un quadro abbastanza allarmante. Nel settore primario si registranoeconomici stimati in 500di. Le Regioni del Nord-Est sono le piùte dal, ma anche in tutto il Nord e al Centro-Sud si registrano disagi.al settore primario e disagi in 350 comuni Nonostante una piccola "tregua" data a Venezia, ilcontinua are diverse Regioni della. Nella Serenissima per il secondo giorno consecutivo i valori non sono allarmanti, ma la pioggia continua a battere incessante sulla città come su tutta la ...

