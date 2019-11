Il dramma di Fernanda Lessa | Ho speso anche mille euro al giorno per farmi di

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Luana Rosatosi racconta in una intervista per Seconda Vita su Real Time e rivela per la prima volta la storia d'amore con una donna dello spettacolo che lasciò quando scoprì che era minorenne La vita diè stata segnata da un grave lutto: la perdita del figlio morto poco dopo la sua nascita. Da lì l’abuso di alcool e droghe, e la rinascita che, oggi, la porta ad essere una delle protagoniste di Seconda Vita, programma ideato da Gabriele Parpiglia e in onda in prima serata su Real Time. In occasione del suo ritorno sul piccolo schermo,tornerà a raccontare tutti i suoi momenti più bui contrassegnati dall’uso di sostanze stupefacenti e dall'amore per una donna famosa del mondo dello spettacolo ma che, come svelato dalla stessa modella di origini brasiliane, era minorenne ai tempi di quella relazione. “Nella mia vita ho provato di ...