Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari | del M5S | è indagato per un presunto

Inchiesta sulla sanità laziale : indagato Davide Barillari - consigliere regionale M5S : C'è anche il nome del consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, nelle carte dell'Inchiesta in cui risulta indagato e che ha portato oggi agli arresti domiciliari tre persone...

Lazio - il post del consigliere regionale Adriano Palozzi : “Io non sto con Ilaria Cucchi - sfrutta suo fratello che era un tossico spocchioso” : Un post pubblicato su Facebook e poi rimosso, in cui si accusa Ilaria Cucchi di sfruttare il fratello. “Va però ricordato che non parliamo di uno studente modello o di un bravo ragazzo di città bensì di un tossico preso con 20 grammi di hashish e con alcune dosi di cocaina destinate evidentemente allo spaccio e pure abbastanza spocchioso”. L’autore è Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio di Cambiamo!, ex Forza ...

Fdi : Meloni - 'continua crescita - aderisce consigliere regionale Maselli' (2) : (Adnkronos) - "Il confronto viene da lontano, passando attraverso Officine per l'Italia", conferma Maselli, a dimostrazione che "la storia liberal-popolare si poteva coniugare con la storia e la tradizione di Fratelli d'Italia". Oltre a Maselli, che si dimetterà da presidente della commissione Svilu

Fdi : Meloni - 'continua crescita - aderisce consigliere regionale Maselli' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Continua la crescita di Fratelli d'Italia. In una conferenza stampa a Montecitorio è stato annunciato il passaggio del consigliere regionale del Lazio Massimiliano Maselli, proveniente da 'Noi con l'Italia'. Fdi "si rafforza e si conferma l'opposizione più stringente alla

Napoli - consigliere regionale aggredito da parcheggiatore abusivo : “Ti spacco la testa”. L’episodio ripreso in diretta : Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato nel contrasto alle attività illegali dei parcheggiatori abusivi, è andato al cimitero Nuovissimo di Napoli “perché tanti cittadini ci avevano segnalato la presenza, in questo giorno festivo, di parecchi guardamacchine che chiedevano 5 o 10 euro ad automobile“. A un certo punto, però, Borrelli viene minacciato: “Stavo filmando la situazione quando ...

Quanto guadagna un consigliere regionale in Italia regione per regione : Quanto guadagna un Consigliere regionale in Italia regione per regione Sulla scia delle elezioni regionali in Umbria, tra le domande che gli utenti hanno posto ultimamente la rete ce n’è una che più o meno ritorna sempre, anche se in altre forme e con altri obiettivi: Quanto guadagna un Consigliere regionale? Per rispondere a questa domanda, che va molto in voga quando è tempo di elezioni regionali, andiamo a capire anche che cosa fa ...

Foggia : arrestati per tentata concussione l’ex deputato Udc Angelo Cera e il figlio Napoleone - consigliere regionale in Puglia coi Popolari : L’ex deputato dell’Udc Angelo Cera e il figlio Napoleone, consigliere regionale pugliese dei Popolari, sono finiti ai domiciliari con l’accusa di tentata concussione in un filone di un’inchiesta del pm della procura di Foggia Marco Gambardella che coinvolge anche l’assessore regionale al Welfare, Salvatore Ruggeri, e il governatore Michele Emiliano. Sono tre gli episodi contestati ai due politici dell’Unione ...

Cambiamo - Palozzi : benvenuta a ex consigliere regionale Monica Ciccolini : Roma – Anche la ex Consigliere regionale Monica Ciccolini ha aderito al neo partito Cambiamo di Toti. Queste le parole entusiaste di Adriano Palozzi Consigliere regionale del Lazio nonché uno dei fondatori del partito. “Conosco Monica da molto tempo e si è sempre dimostrata una donna forte, coraggiosa, di grande caratura politica e morale. Per questa ragione, il suo ingresso nel partito del presidente Toti rappresenta un grande valore ...