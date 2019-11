Il Collegio 4 | la classe fa ciò che non ha fatto il preside | espellere Claudia Duro

Il Collegio 4 spacca in due la classe tra liti furiose e gite : anticipazioni 19 novembre : Il Collegio 4 torna in onda questa sera con una quinta puntata ad un passo dal finale e dall'esame di licenzia media e, ancora una volta, toccherà al preside essere protagonista. Rispetto alle scorse stagioni del programma sembra proprio che sia lui uno dei protagonisti assoluto e questo pian piano ha quasi messo al bando la voce del commentatore fuori campo (annunciata in pompa magna in quanto Simona Ventura) e conquistato il pubblico. Sarà ...

Anticipazioni Il Collegio 4 : Seri Provvedimenti - Il Preside Dimezza la Classe! : Nella prossima puntata de Il Collegio 4 ci sarà un vero e proprio terremoto, con violenti scontri tra gli allievi tanto che il Preside sarà costretto a prendere Provvedimenti severi e drastici. Oltre a questo inoltre sapremo cosa ha scritto l’ispettore nella sua relazione sulla classe. Ecco quindi tutte le Anticipazioni della prossima puntata de Il Collegio. Il Collegio 4 continua ad appassionare i telespettatori e in ogni puntata gli ...

Il Collegio 4 - espulsi 4a puntata/ Il preside minaccia : 'la classe è da dimezzare...' : Il Collegio 4, la quarta puntata: l'espulsione di Djordjevic e l'arrivo dell'ispettore che mette sotto ispezione la scuola. Cosa succederà?

Il Collegio 4 anticipazioni - la classe sarà dimezzata : scontri durissimi e lacrime : anticipazioni Il Collegio 4: il preside furioso con la classe Al Collegio 4 la prossima settimana sarà durissima per gli allievi. Prima di capire però cosa succederà vi ricordiamo che nella struttura è arrivato l’ispettore scolastico e che il preside ha avvertito tutti: non ha mai ricevuto relazioni negative e se succederà prenderà dei seri […] L'articolo Il Collegio 4 anticipazioni, la classe sarà dimezzata: scontri durissimi e ...

Alysia Piccamiglio espulsa a Il Collegio va via in lacrime : il gesto della classe : Alysia Piccamiglio espulsa a Il Collegio, l’alunna non ha superato l’esame a sorpresa della puntata di martedì 29 ottobre 2019 Alysia Piccamiglio è stata espulsa da Il Collegio. Sulla ragazza è ricaduto un provvedimento preso verso tutta la classe, ma nella puntata di martedì 29 ottobre è stata lei a lasciare il Collegio. Nessuno avrebbe […] L'articolo Alysia Piccamiglio espulsa a Il Collegio va via in lacrime: il gesto della ...

Classe Il Collegio 4 - ammessi e non/ Mario Tricca ottiene il banco col tradimento? : Il Collegio 4, chi sono gli ammessi e non ammessi? Cinque ragazzi non passano la prova d'ammissione ma non è finita. Saranno uditori per una settimana