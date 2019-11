Il clima è già cambiato | le politiche di prevenzione non ancora

Movimento Fridays for Future Italia : “Non chiamatelo maltempo - la crisi climatica è già qui” : “Da una settimana l’Italia è in ginocchio per un’ondata straordinaria di fenomeni meteorologici estremi. Venezia, Matera, Gallipoli, Firenze, Bolzano sono solo alcune delle numerosissime città flagellate da quello che la maggior parte dei media si ostina a chiamare genericamente ‘maltempo‘. Ma attribuire una serie di eventi di questa intensità e frequenza alla casualità, ai capricci del meteo, significa tacere che ...

Energia e clima - Bonomi : da politica finora nessun dibattito serio : Bonomi:"Abbiamo alle spalle la Strategia Energetica Nazionale e la proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e clima, inviata all'Unione Europea

Museo Civico di Zoologia : al via il ciclo di conferenze “I venerdì sul clima” : Affrontare i cambiamenti climatici rappresenta una sfida cruciale per il futuro del pianeta e la loro capacità di influenzare innumerevoli aspetti della nostra vita, dall’ambiente alla ricerca scientifica, dall’alimentazione all’opinione pubblica, attira sempre di più l’attenzione delle nuove generazioni. Il Museo Civico di Zoologia, da sempre attento alle tematiche ambientali di maggiore attualità, e la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui ...

Energia - in Francia la prima centrale nucleare pulita e senza scorie che aiuterà a salvare il clima. Con 1 - 2 miliardi di tecnologia italiana : Ci sono 1,2 miliardi di euro di tecnologia italiana nella centrale nucleare del futuro. Un impianto per generare Energia basato sulla fusione termonucleare. Cioè la reazione naturale che alimenta il sole e tutte le stelle: un processo pulito che non genera scorie. Si tratta di una frontiera tecnologica su cui molti paesi – tra cui l’Italia con Enea e i suoi partner – concentrano la loro ricerca da anni e che si è concretizzata nel 2007 in un ...

Interrogata la nonna hater che insultava Mattarella su Facebook : "Contagiata dal clima - voglio chiedergli scusa" : Elvira Zanrosso, tra i 9 indagati per le offese social al capo dello Stato: "Ho 68 anni, sono un'istintiva. In quel periodo Grillo gridava di qua, Di Battista di là"

Birol (Aie) : «Tra energia e clima in Africa è in gioco il futuro del mondo» - La nuova frontiera dei colossi energetici : Il Sole 24 Ore ha discusso in anteprima con il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’energia i contenuti di un rapporto dedicato al continente, parte del più ampio World Energy Outlook che sarà pubblicato la settimana prossima.

Il cambiamento climatico sta già presentando il conto : si concludono oggi gli Stati Generali della Green Economy : Sono circa 143 milioni le persone delle aree più povere del mondo che potrebbero diventare nuovi migranti climatici, cui si devono aggiungere le migrazioni interne dovute a eventi estremi come inondazioni o cicloni (oltre 24 milioni di persone già nel 2016); la desertificazione colpisce in 100 paesi circa 1 miliardo di persone; il 25% della popolazione mondiale rischia di non avere acqua a sufficienza e si conteranno entro il 2030 ulteriori 250 ...

Juventus-Torino - è già clima derby : tripla novità per Sarri - riecco Higuain. Mazzarri sulla graticola! : JUVENTUS TORINO PROBABILI FORMAZIONI- Pochi giorni al calcio d’inizio della sfida valida per la 12^ giornata di Serie A. Torino-Juventus, derby della Mole in scena sabato alle ore 20:45. Qualche novità per Sarri, il quale potrà contare sul recupero di Higuain dal primo minuto. L’attaccante argentino ha totalmente smaltito il taglio in fronte rimediato nel […] L'articolo Juventus-Torino, è già clima derby: tripla novità per ...

clima sì - lavoro no. Gli adulti plagiano i giovani europei : Pier Luigi Del Viscovo Contrastare il cambiamento Climatico dovrebbe essere la principale priorità dell'Unione Europea, secondo quanto hanno dichiarato i suoi abitanti tra i 15 e i 24 anni, in un'indagine condotta da Eurobarometro, su input della Commissione. Più precisamente, questa è la priorità per i giovani di tutti i Paesi, salvo Romania e Bulgaria, che indicano il miglioramento della formazione, Ungheria e Lettonia, il ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le previsioni meteo. Rischio pioggia molto concreto - clima molto variabile : Il Motomondiale comincia questa notte il weekend del Gran Premio d’Australia 2019 con la prima giornata di prove libere valevole per il 17° round della stagione, secondo capitolo del trittico asiatico di fine campionato. I migliori centauri del Pianeta si daranno battaglia per tre giorni in Australia e più precisamente a Phillip Island, località estremamente scenografica situata a sud-est di Melbourne dotata probabilmente della pista ...

Kilimangiaro : Camila Raznovich riparte dalle emergenze climatiche e ambientali : Camila Raznovich Giornata intensa, tra debutti e saluti finali, per Camila Raznovich. L’ex vj, ormai volto familiare di Rai3, questa sera alle 20.30 condurrà in diretta la finale de Il Borgo dei Borghi – La grande sfida, ma prima ancora, al pomeriggio a partire dalle 16.05, tornerà a ricoprire il ruolo di padrona di casa nella nuova stagione di Kilimangiaro, l’ormai storico appuntamento del pomeriggio domenicale della terza ...

clima - climathon a Courmayeur : già 50 iscritti : A pochi giorni dal suo inizio ha superato l’obiettivo delle 50 iscrizioni l’evento Climathon che si svolgerà a Courmayeur sabato 26 e domenica 27 ottobre. Si tratta di un’iniziativa che punta a raccogliere idee innovative per contrastare il riscaldamento globale e i suoi effetti, proponendo tre temi: Turismo del futuro, Turismo sicuro, Courmayeur carbon neutrality. Ispirata al format dell’hackaton, si declina nei sei ...