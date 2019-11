Il Bonus Tv è ufficiale | chi ne ha diritto e come richiedere l’incentivo

Juventus - Adidas - ufficiale nuova intesa contrattuale : 408 milioni più Bonus fino al 2027 : La Juventus è stata una delle protagoniste del mercato, investendo molto in importanti acquisti come quello di D Ligt, Demiral, Danilo, Ramsey, Rabiot e Buffon, anche se ha avuto alcune difficoltà nelle cessioni. Resta però notevole la crescita economica della società bianconera in questi anni con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad aver incrementato il blasone del brand Juventus in tutto il mondo. Proprio durante l'approvazione del bilancio al 30 ...