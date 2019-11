I Mars | ecco chi è la famiglia da 35 miliardi che ha inventato la celebre barretta

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : tutto facile per la Pro Recco - 13-9 al Marsiglia : Esordio con vittoria, come previsto, per la Pro Recco nel girone preliminare della Champions League di Pallanuoto maschile. La compagine ligure si è imposta in trasferta in terra francese, battendo per 13-9 il Marsiglia. La banda di Ratko Rudic partiva ovviamente da favorita e, nonostante la qualificazione alla fase finale già ottenuta di diritto come città ospitante, ha dimostrato di voler puntare comunque a queste partite continentali. ...