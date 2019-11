I geni italiani dell' informatica premiati da Facebook

Fonte : repubblica

(Di martedì 19 novembre 2019) Il social di Zuckerberg bandisce un concorso internazionale per ingegneri del software. Dopo un'accurata selezione, l'azienda annuncia i vincitori: sono ventitrè di cui ben dieci nati in Italia. Si raccontano così

