Hyundai | elettrico | ibrido e idrogeno 35 miliardi di dollari per la strategia “verde”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Il traguardo da tagliare, da qui a cinque anni, è arrivare a vendere oltre un milione e mezzo di auto elettrificate all’anno, di cui 560 mila elettriche al cento per cento. A dichiarare la suaper la mobilità green, questa volta, è la coreana, che assicura un impegno finanziario e di offerta: oltre 35diper far passare la gammada 7 modelli attuali (se consideriamo sia le varianti di Kona e Ioniq che la new entry Nexo) a 44 entro il 2025, di cui 23 esclusivamente a emissioni zero. Un piano strategico rafforzato dalla recente partnership con Ionity (ancora in fase di definizione), il consorzio fondato dai principali gruppi automotive per la creazione di una rete di infrastrutture di ricarica veloce; a questa si è aggiunta la joint venture con Alpiq, fornitore svizzero di servizi energetici: l’obiettivo è di equipaggiare ben 1.600 ...

