“Ho deciso | nessuna paura” Serena Rutelli | dopo il GF è sparita Ma oggi ecco come la

Discovery - Chef Rubio : “Ho deciso di interrompere Camionisti in trattoria” : In queste ultime ore si sono rincorse voci che volevano Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, allontanato dal gruppo Discovery Channel, quindi da quel canale Dmax che ha contribuito a far conoscere con programmi come Unti e Bisunti, E’ uno sporco lavoro, Camionisti in trattoria. Oltre ai commenti a bordo campo delle partite della nazionale di rugby durante il Sei Nazioni. Molti hanno legato questa presunta decisione di Discovery con i suoi ...

“Ho deciso : lo faccio”. Francesco Nozzolino - l’annuncio in diretta (e cosa dicono i medici) : Da quando ha partecipato per la prima volta a Ciao Darwin Francesco Nozzolino è diventato uno dei volti più amati della tv e soprattutto di Canale 5. E anche un influencer molto seguito sui social. Spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque Nozzolino ha fatto un annuncio: ha deciso di farsi operare. Sarà assistito da due professionisti del settore, i professori Lorenzetti e Sorrentino che lo ...

Juventus - Chiellini : “Ho deciso quando smettere” - svelata la data del ritiro : Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport”. Il centrale bianconero ha parlato del suo ritiro e della carriera che vorrebbe intraprendere in futuro: “Quanto giocherò ancora? Un paio d’anni. Non di più. A me piacerebbe fare una carriera dirigenziale. Con grande calma perché penso che l’errore più grande di noi calciatori, finita la carriera, è pensare di ...

Tennis - Roger Federer : “Ho deciso che mi piacerebbe prendere parte ai Giochi Olimpici ancora una volta” : Roger Federer alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fino a pochi anni fa sembrava al limite dell’assurdo anche solo pensare ad una simile eventualità, ed invece il campione svizzero sorprende una volta di più. Al termine di un’esibizione giocata proprio nella capitale giapponese con l’americano John Isner, infatti, Federer ha espresso la propria volontà di partecipare ai suoi quinti Giochi Olimpici. Queste le parole ...

Michele Antonelli - dal coma nel 2012 al 16° posto nella marcia ai Mondiali di Doha : “Ho deciso di vivere di quello che mi fa star bene” : “Quando il tempo passa ti scordi di quello che hai superato, invece bisognerebbe ricordarselo. Ricordare da dove si è partiti e prendere forza da lì”. Michele Antonelli ha 25 anni e da sabato 28 settembre è il sedicesimo marciatore più forte al mondo. Il primo in Italia. La competizione di Doha nella 50 chilometri è stata la prima gara mondiale che è riuscito a terminare. Un traguardo, spiega lui stesso a ilfattoquotidiano.it, ...

Marchisio annuncia l’addio al calcio allo Stadium : “Ho deciso di ritirarmi - adesso un nuovo progetto” : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, Claudio Marchisio lascia il calcio giocato, la comunicazione è arrivata direttamente dal Principino in conferenza nella sala ‘Gianni e Umberto Agnelli’ dell’Allianz Stadium. “Ho deciso di ritirarmi, è stata una decisione ponderata, ma difficile”, ha spiegato il giocatore. “Ho scelto un luogo come questo per annunciarlo. Volevo farlo a casa mia, ...

La fine di un sogno - Marchisio lascia il calcio : “Ho deciso di ritirarmi - vi spiego perchè l’ho fatto” : Il centrocampista italiano ha deciso di lasciare il calcio in maniera definitiva, annunciandolo in conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino Claudio Marchisio dice basta, il centrocampista italiano ha annunciato in conferenza stampa la fine della propria carriera agonistica, condita da trionfi e vittorie ottenuti soprattutto con la maglia della Juventus addosso. Marco Alpozzi/LaPresse Proprio nello stadio che per tanto tempo è ...