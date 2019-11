Heather Parisi e il marito Umberto Maria | dopo Live Non è la D’Urso | rispunta quella

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019)la puntata di– Non è lasi è parlato molto die dell’attualeAnzolini. Era la prima volta che la ex ballerina famosa per Cicale presentava al pubblico il. I due stanno insieme da tempo e hanno anche due gemelli, ma la presentazione ufficiale delal pubblico non c’era mai stata.la puntata si è parlato molto die i riflettori si sono di nuovo accesi sule sulla vicenda che lo ha visto coinvolto. Forse non tutti lo ricordano ma in tanti sì: nel 2011 la “Conceria Anzolin” di Montorso Vicentino, cioè l’azienda di cui era titolare ildella, fallì. La stampa si scatenò contro la coppia che fu ritenuta responsabile del licenziamento di numerosi dipendenti. Erano 50 nel 2009 con un fatturato di 11 milioni di euro. Poi hanno iniziato a circolare le voci delle difficoltà economiche ...

