Heather Parisi a Live - Non è la D' Urso | dramma privato | Ho subito 7 anni di

Heather Parisi : “Per 7 lunghi anni sono stata picchiata con calci e pugni dal mio ex. Mi chiamava ‘gallina americana’” : “Voglio esprimere solidarietà alle donne vittime di violenza perché anche io ho subito violenza ma sono riuscita a salvarmi. È molto difficile raccontarlo perché ti vergogni, ti senti sola e ti subentra una rabbia interna che solo le donne che ci ascoltano da casa e hanno subito la stessa cosa possono capire. Non parlerò di luoghi, di date e soprattutto di lui ma cercherò di aggiungere dei dettagli”. Ha esordito così Heather Parisi, ...

