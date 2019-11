Half-Life | Alyx VR annunciato ufficialmente da Valve

Half Life : Alyx per VR è l'annuncio bomba in arrivo da Valve? : Questo 19 novembre segnerà il 21° anniversario dell'uscita dell'originale Half-Life, e secondo alcune indiscrezioni Valve potrebbe annunciare un gioco di realtà virtuale di punta chiamato Half-Life: Alyx.La fonte è apparentemente la stessa responsabile del leak di DOTA Underlords ed in questo rumor avrebbe citato un'intervista tra Geoff Keighley, Robin Walker (co-sviluppatore di Team Fortress 2 tra gli altri giochi) ed una terza persona senza ...

15 anni di Half-Life 2 - speciale : Prima di dedicarci al protagonista odierno (un sempre in forma Half-Life 2 che oggi compie ben 15 anni), una lunga e doverosa premessa. Il 19 novembre 1998 è la data d'uscita del primo Half-Life. Dottor Gordon Freeman deve fermare una breccia dimensionale, insieme ai suoi colleghi dal casco blu, sfuggendo dal centro di ricerca Black Mesa, tramutatosi in una trappola mortale. Contemporaneamente, il giocatore vive una delle più grandi brecce della ...

Il writer di Half-Life 2 - Portal e Left 4 Dead al lavoro su un misterioso "first-person network shooter" : Il writer di Left 4 Dead, Chet Faliszek, ha confermato che il suo nuovo studio, Stray Bombay, sta lavorando a uno sparatutto in prima persona cooperativo.Parlando alla Reboot Develop conference in Canada la scorsa settimana, Faliszek ha rivelato che lo sparatutto ancora senza nome utilizzerà l'Unreal Engine: "stiamo realizzando uno sparatutto in prima persona", ha detto.Stray Bombay in precedenza aveva dichiarato di essere interessato solo alla ...