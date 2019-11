Ha gli occhi tristi | le foto di Charlene di Monaco preoccupano i fan

Acqua in borraccia - scelta sana ma occhio ai funghi : i consigli sul lavaggio : Sempre più utilizzati per evitare sprechi di plastica, gli oggetti più green del momento devono essere puliti con molta...

Occhi di ghiaccio e capelli rossi. Bellissima come i genitori (entrambi famosi) : chi è la figlia vip : capelli rossi a caschetto, Occhi color ghiaccio e viso d’angelo. La figlia vip pubblica uno scatto sui social ed è delirio. Bellissima, con una vita decisamente difficile, dai genitori, entrambi famosi, ha preso il meglio. L’avete riconosciuta? Lei si chiama Frances ed è la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love. Pochi giorni dopo la sua nascita, Frances Bean Cobain è stata prelevata e portata via dai suoi genitori. Tutta colpa di ...

Black Friday : i siti da tenere d’occhio e gli sconti già attivi : Una piccola guida in vista del 29 novembre, anche se di fatto il Black Friday comincerò anche prima, per chi sta già pensando ai regali di Natale

“Quanto mi manchi”. Cristina Parodi - la confessione fa venire le lacrime agli occhi. E il web si emoziona con lei : Vedere un figlio crescere e andarsene da casa, per una madre, non è mai facile, anzi, tutt’altro. In genere le mamme vorrebbero tenere i figli sempre con loro, per proteggerli ma vorrebbero anche che facessero esperienze, insomma un carico di esperienze personali sulle proprie spalle. La pensa così anche Cristina Parodi in versione mamma. Ieri mattina la conduttrice, 54 anni, è volata a Bologna per riabbracciare il figlio Alessandro, 22, che ha ...

Eleonora Rocchini svela la verità su Instagram : “Ho sbagliato - ma arrivare alle mani è squallido” : La storia d’amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si è ormai conclusa, nonostante nessuno dei due in questi mesi abbia dato una reale conferma di questa rottura. Eppure in questa storia ci sono dei retroscena di cui nessuno era a conoscenza e che in sono emersi, all’improvviso, nel corso di una vera e propria guerra a colpi di Instagram stories tra Dalila Branzani e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ...

Bruciore alla gola e agli occhi - malori in una scuola media : studenti intossicati dallo spray al peperoncino : Due studentesse della scuola media “Agostino Gemelli” di via Pescarenico 2, in zona Famagosta a Milano, sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale (clinica De Marchi e San Paolo) dopo che qualche ragazzino ha spruzzato dello spray al peperoncino in un bagno dell’istituto. Secondo quanto riferito dal 118, complessivamente sono rimasti coinvolti 35 studenti tra gli 11 e i 13 anni che sono stati medicati sul posto per ...

Lazio - il post del consigliere regionale Adriano Palozzi : “Io non sto con Ilaria Cucchi - sfrutta suo fratello che era un tossico spocchioso” : Un post pubblicato su Facebook e poi rimosso, in cui si accusa Ilaria Cucchi di sfruttare il fratello. “Va però ricordato che non parliamo di uno studente modello o di un bravo ragazzo di città bensì di un tossico preso con 20 grammi di hashish e con alcune dosi di cocaina destinate evidentemente allo spaccio e pure abbastanza spocchioso”. L’autore è Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio di Cambiamo!, ex Forza ...

I comici scompaiono dai talk politici. Gnocchi finisce a notte fonda - mentre gli altri spariscono del tutto : C’erano una volta le copertine nei talk politici. Non se ne poteva fare a meno, quasi fosse una regola non scritta dello spettacolo, come i fiori sul palco dell’Ariston o l’orario notturno di un qualsiasi programma di Gigi Marzullo.I comici venivano inseguiti, corteggiati e blindati al pari di calciatori di serie A. La loro presenza era capace di indirizzare l’andamento di un’intera annata televisiva.prosegui la letturaI comici scompaiono dai ...

“Cosa fa?”. Quarto Grado - è successo sotto gli occhi attoniti dell’inviata : telespettatori allibiti : Acqua alta per tutto il fine settimana a Venezia, con un picco di 115 centimetri previsto per le 11:55 e di 145 centimetri alle 12:30 di domani. Per lunedì, invece, il valore massimo è di 105 centimetri alle 3:15, mentre il minimo sarà di 20 cm alle 21:40. Intanto, in relazione al bollettino di criticità emesso venerdì, “la Regione Veneto ha declassato per oggi il livello di allerta per rischio idraulico da rossa ad arancione”. Così ...

Maltempo - Alto Adige in ginocchio : blackout nella notte per 60mila famiglie - valli isolate. Saturnia : terme travolte da un'ondata di fango : Sono oltre 60.000 le utenze colpite dal blackout causato dal Maltempo in Alto Adige, soprattutto nella zona di Brunico e della val Pusteria. Lo ha detto il capo della protezione civile Altoatesina,...

