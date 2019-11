Guida Tv Mercoledì 20 novembre

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 19 novembre 2019) Programmi tv di oggi20Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Una serata di stelle per il Bambino Gesù (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:00 Volevo Fare la rockstar 1×07-08 1a tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:30 Oltre la soglia 1×03 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Lo specialista Italia 1 ore 21:20 Iron Man La7 ore 21:20 Atlantide Tv8 ore 21:30 X Factor 2019 1a Tv Free Nove ore 21:30 L’Assedio (qui le anticipazioni) Serie tv e film in TvTv20Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 Volevo Fare la Rockstar 1×07-08 1a Tv Canale 5 ore 21:25 Oltre la soglia 1×03 1a TopCrime ore 21:10 The Mentalist 7×01-02 Spike ore 21:30 Spartacus 2×03-04-05 20 ore 21:10 Shooter 2×05-06 (qui le anticipazioni) Giallo ore 21 Shetland Le Serie Tv sui ...

