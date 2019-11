Gua Sha | dalla Cina all’Italia | l’alternativa olistica al botox

Pete Sharland (Eurosport UK) : 'Guardiola può lasciare il City - Juve opzione più ovvia' : Continuano ad arrivare indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Josep Guardiola, allenatore del Manchester City che è stato accostato alla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Il tecnico spagnolo è stato protagonista del suo peggior avvio di campionato in tutta la sua carriera di allenatore, tanto che i "Citizens" si trovano già a nove punti ...

VIDEO Champions League - il portiere Pyatov Guadagna il calcio di rigore al 98' : lo Shakhtar completa la rimonta con la Dinamo : Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk hanno pareggiato per 3-3 nel match di Champions League andato in scena ieri sera. I croati si trovavano sul 3-1 ma in pieno recupero hanno subito la furiosa rimonta degli ucraini: prima Moraes al 93′ e poi addirittura al 98′ il rigore trasformato da Tete. A procurare il penalty è stato il portiere Pyatov che era salito in area per cercare l’incornata vincente e che ha subito la gomitata di ...

World of Warcraft : Shadowlands Guarda ai contenuti roguelike con Torghast - la Torre dei Dannati : In un tempo ormai dimenticato, il Carceriere di Torghast, la Torre dei Dannati, aveva imprigionato all'interno delle sue mura le anime delle creature più pericolose del cosmo. Ora alcuni degli eroi di Azeroth sono intrappolati qui, e sarà nostro compito liberarli.Torghast, situato nell'area della Fauce, è un dungeon infinito e generato proceduralmente per offrire una sfida sempre diversa, una grande novità legata a World of Warcraft: ...

Detto Fatto - Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta : “Hai un flirt con Fabrizio Moro?” : Momenti di imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto su Rai 2. Era il momento della rubrica di gossip quando Jonathan Kashanian ha spiazzato tutti facendo una domanda molto personale che ha lasciato senza parole la conduttrice, Bianca Guaccero. Il tema era “Vip canterini” e l’ex gieffini ha Fatto sentire una canzone di Fabrizio Moro in cui si sente anche una voce femminile, quella proprio di Bianca Guaccero, ...

Shakira ha cantato “Basket Case” dei Green Day : Guarda il video : In versione punk rock The post Shakira ha cantato “Basket Case” dei Green Day: guarda il video appeared first on News Mtv Italia.

WTA Lussemburgo – Altro forfait per Maria Sharapova : la spalla non dà treGua alla tennista russa : Maria Sharapova ha annunciato il suo forfait dal WTA del Lussemburgo: la tennista russa ancora alle prese con dei problemi alla spalla Il WTA del Lussemburgo perde una delle sue protagoniste più attese: Maria Sharapova non ci sarà. La tennista russa, a riposo dal ko al primo turno degli US Open, ha annunciato il suo forfait dal torneo a causa del solito problema alla spalla che si porta dietro da diverso tempo. Al suo posto entrerà nel ...

Benji & Fede : Guarda il video del nuovo singolo “Sale” feat. Shari : Take a look ;) The post Benji & Fede: guarda il video del nuovo singolo “Sale” feat. Shari appeared first on News Mtv Italia.

Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 e Atalanta-Shakthar 1-2 : apre HiGuain - chiude CR7. Nerazzurri beffati : Highlights JUVENTUS BAYER Leverkusen- Termina 3-0 in favore della Juventus la sfida contro il Bayer Leverkusen. apre Higuain con un perfetto destro ravvicinato, raddoppio firmato da Bernardeschi e poi sigillo finale di Cristiano Ronaldo. La Juventus vola in testa al girone insieme all’Atletico Madrid. Va male all’Atalanta, beffata nel finale dallo Shakthar. Illude Zapata dopo […] L'articolo Highlights Juventus-Bayer Leverkusen ...

Atalanta-Shakhtar streaming - dove Guardare la diretta della partita su Sky : Atalanta-Shakhtar streaming – Si gioca una partita importante valida per la Champions League, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Atalanta-Shakhtar, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre ...