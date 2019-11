Google Stadia | I pareri della stampa internazionale sono tutt’altro che rassicuranti

Google Stadia : la prova e tutto quello che c’è da sapere : Come funziona il servizio di cloud gaming di Stadia che vuole rivoluzionare il modo in cui i giochi vengono fruiti, acquistati e giocati

Parte Google Stadia - lo streaming dei videogame secondo il colosso del web : Abbiamo provato il servizio che apre anche in Italia, creato da Phil Harrison che ha diretto a lungo gli studi di sviluppo di Sony. In streaming a 9,99 euro al mese. Su smartphone, console, pc e anche in 4k (su tv)

Google Stadia sulla rampa di lancio : i giochi disponibili all’uscita sono 22 : Manca pochissimo al grande giorno di Google Stadia. Il colosso di Mountain View ha infatti fissato il debutto sul mercato della sua piattaforma a domani, 19 novembre 2019. Piattaforma che, pagando un abbonamento o acquistando una tra le due soluzioni di partenza proposte - la Founder's Edition e la Pro Edition, entrambe a 129 euro -, promette di far giocare tutti gli interessati ovunque si trovino, sfruttando un qualsiasi device - da una lista ...

Arriva Google Stadia - il videogioco in streaming esiste (anche in Italia) : Il debutto ufficiale il 19 novembre. Il servizio di streaming videoludico del gigante di Mountain View Arriva nel nostro Paese. Lo abbiamo provato.

Parte Google Stadia - ecco come funziona lo streaming dei videogame secondo il colosso del Web : Abbiamo provato il servizio che apre anche in Italia. Punti di forza e limiti di quel che potrebbe essere il futuro delle console

Google Stadia - a tu per tu con il futuro dei videogiochi : Google Stadia è il servizio in streaming pensato da Google per il mondo dei videogiochi. L’idea è di affidare tutta la capacità di calcolo ai server Google sparsi per il mondo, permettendo dunque ai giocatori di riprodurre i loro giochi preferiti utilizzando solo la connessione casalinga e il controller in dotazione firmato Stadia, senza necessità di hardware casalingo. Google quindi prova ad anticipare il futuro, abbattendo le barriere ...

Google Stadia - prova : Vi sveliamo un piccolo segreto: quando abbiamo attraversato i cancelli di Google per esplorare l'offerta di Stadia in lungo e in largo, eravamo a dir poco scettici. "Videogiochi in streaming? Semplicemente la tecnologia non è ancora qui", pensavamo. Forse a causa dell'amore che proviamo verso le console o forse per semplice diffidenza, non avevamo mai creduto fino in fondo nella rivoluzione promessa dalla società di Mountain View. Invece, dopo ...

Alle 18 discutiamo in diretta di Google Stadia : è una vera rivoluzione? Rispondiamo a tutte le vostre domande : Google Stadia è davvero una rivoluzione per quanto riguarda i videogiochi? A poche ore dal suo lancio, insieme a Lorenzo Mancosu che ne ha potuto testare con mano il suo potenziale in questi giorni, spiegheremo cosa ne pensiamo noi a proposito.Avete dubbi? Durante le diretta, che si terrà Alle 18 su Twitch, sarete in grado di fare domande inerenti al servizio streaming di Google. E' notizia recente infatti che Google Stadia al suo lancio non ...

Google Stadia avrà 22 giochi al lancio - annunciato un nuovo titolo per Stadia Pro nel mese di novembre : A poche ore dal suo arrivo, la line-up dei giochi di Google Stadia si arricchisce con nuovi titoli. Chi ha sottoscritto il servizio potrà usufruire quindi di 22 nuovi giochi disponibili subito, anziché i precedenti 12."Abbiamo lavorato Insieme ai nostri partner di contenuto e sviluppatori per aggiungere sempre più titoli in tempo per il lancio, e ne aggiungeremo ancora entro la fine dell'anno" si legge nel comunicato stampa. Inoltre, ai ...

Un teardown mostra alcune interessanti schermate di Google Stadia mentre alcuni utenti restano a bocca asciutta : Un errore blocca la spedizione della Founders Edition per alcuni utenti mentre un teardown mostra alcune schermate di Google Stadia L'articolo Un teardown mostra alcune interessanti schermate di Google Stadia mentre alcuni utenti restano a bocca asciutta proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : 10 nuovi giochi per il D1 e un gioco GRATIS al lancio : A partire da domani Google Stadia aprirà ufficialmente i battenti, il nuovo servizio di game streaming di casa Mountain View. Per tale occasione sono stati annunciati 10 nuovi giochi che saranno disponibili in vista del lancio di cui uno GRATIS. Google Stadia: I giochi disponibili da domani Attack on Titan: Final Battle 2 (Koei Tecmo) Farming Simulator 2019 (Focus Home Interactive) Final Fantasy XV (Square Enix) Football ...

Google Stadia scalda i motori e il suo sito è già live per qualcuno : In attesa dell'esordio ufficiale di Google Stadia, il colosso di Mountain View ha deciso di mettere online il sito dedicato al suo nuovo servizio L'articolo Google Stadia scalda i motori e il suo sito è già live per qualcuno proviene da TuttoAndroid.

Google Store inizia a prelevare i fondi per i preordini di Google Stadia - anche in Italia : Sono iniziati i prelevamenti sulle carte di credito degli utenti che hanno preordinato la Founder's Edition di Google Stadia, che sarà ufficialmente disponibile dal 19 novembre. L'articolo Google Store inizia a prelevare i fondi per i preordini di Google Stadia, anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

xCloud Preview ha un elenco di 50 titoli - più di quelli che offre Google Stadia : Microsoft espanderà la libreria del servizio streaming xCloud Preview a 50 giochi. Inizialmente i titoli disponibili erano solamente cinque, ma Microsoft ora sta lavorando con più partner per lanciarne di più. Tra i giochi disponibili troviamo Madden NFL 20 , Devil May Cry 5 , Tekken 7 e Forza Horizon 4. Questo darà ai tester xCloud molti più giochi da provare, ma ci fornirà anche una migliore comprensione di come verrà eseguito il servizio per ...