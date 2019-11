Gli Usa hanno cambiato idea sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) (foto: Marco Di Lauro/Getty Images) Il segretario di stato americano Mike Pompeo ha annunciato che d’ora in poi gli Stati Uniti non considerano più illegali glidi Israele nei territori occupati in, come invece ritenuto dalle leggi internazionali e sostenuto da diversi presidenti statunitensi. La decisione è stata subito accolta con favore dal premier israeliano Benjamin Netanyahu e criticata invece dalle organizzazioni palestinesi. “La dura verità è che non ci sarà mai una soluzione giudiziaria al conflitto” – ha detto Pompeo – “e le discussioni su chi ha ragione e chi ha torto dal punto di vista del diritto internazionale non porteranno alcuna pace“. Come siamo arrivati fin qui Gliin questione esistono da oltre cinquant’anni, precisamente dal 1967, dopo la fine della Guerra dei sei giorni vinta da Israele, che, subito dopo, occupò ...

