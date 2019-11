Gli articoli della Stampa sono di nuovo coperti da copyright | dopo l’abbandono della

Facebook - parte la sezione “News”. Zuckerberg pagherà Gli editori per pubblicare loro articoli : “Sosteniamo l’informazione di qualità” : È tregua fra Facebook e il mondo dell’informazione. O almeno così dice Mark Zuckerberg. Il colosso dei social network ha lanciato da pochi giorni il servizio News, cioè l’accesso a storie e notizie di diverse pubblicazioni, per ora rivolto a un limitato a un gruppo di utenti americani, circa 200mila. Ad aderire alcune delle principali testate statunitensi, come New York Times, il Wall Street Journal, il Washington Post e il gigante ...

Dl Fisco - 51 Gli articoli nella bozza<br>Rischia di saltare il bonus figli : Sono 51 gli articoli contenuti nella prima bozza del decreto fiscale a cui il governo di Giuseppe Conte sta lavorando in queste ore, la stessa che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri già nella giornata di lunedì 14 ottobre.Tutto è ancora da definire, ma stando a questa prima bozza visionata in anteprima dall'ANSA il testo che accompagnerà la nuova legge di bilancio contiene una serie di misure per contrastare l'evasione ...

Sigaretta elettronica - lo studio che raccoGlie 5000 articoli scientifici : “Effetti avversi suGli organi e sulle cellule” : Le notizie, che arrivano soprattutto dall’estero sui casi in cui si sospetta che le sigarette elettroniche possano avere provocato la morte di fumatori, fa crescere l’attenzione su questi dispositivi. Ma alla domanda se hanno le e-gic hanno effetti negativi sulla salute respiratoria come le sigarette di tabacco, non è ancora possibile rispondere con una totale certezza. Le attuali conoscenze “sono insufficienti a determinare se ...