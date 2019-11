Giornata Alberi | trekking per scoprire patrimonio di Roma

Giornata nazionale degli alberi - l’allarme degli esperti : “Nel 2019 incendi quintuplicati” : Non solo cambiamenti climatici e incendi, ma anche abbandono e illegalità sono tra le cause che stanno mettendo a rischio le foreste nel mondo. A lanciare l’appello, in occasione della Giornata nazionale degli alberi che si celebra il 21 novembre, è il PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente normatore della certificazione di gestione del patrimonio forestale. GLI incendi – Secondo l’ESA nell’agosto ...