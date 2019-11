Genoa | con la SPAL Gumus o Agudelo al posto di Kouamè | in attesa di Tankovic

Genoa - stagione praticamente conclusa per Kouamé : confermata la rottura del crociato sinistro : L’attaccante rossoblù si è sottoposto questa mattina ad ulteriori esami strumentali, che hanno confermato la prima diagnosi Il Genoa perde Christian Kouamé praticamente fino al termine della stagione, è stata confermata infatti la rottura del legamento crociato sinistro riportata nel corso del match tra Costa d’Avorio e Sudafrica, valida per la Coppa d’Africa U23. Tano Pecoraro/LaPresse Gli esami strumentali a cui il ...

Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortuni di Manolas e Radu - Genoa sconfitto in amichevole : Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato. NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le nazionali. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con Milan-Napoli, 13ª Giornata di Serie A, in programma a San ...

Genoa - pesantissima perdita per Thiago Motta : brutto infortunio per Kouamé con la Costa d’Avorio : L’attaccante rossoblù si è infortunato durante il match contro il Sudafrica, valido per la Coppa d’Africa U23 Il Genoa finisce nei guai, il club rossoblù infatti deve fare i conti con il brutto infortunio di Christian Kouamé, per il quale si teme la rottura del legamento crociato. Infortunatosi nel corso del match tra Costa d’Avorio e Sudafrica, valido per la Coppa d’Africa U23, il giocatore classe ’97 è stato ...

CorSport : Milik out con il Genoa per il riacutizzarsi dei problemi inguinali : Sabato pomeriggio, a sorpresa, poco prima di Napoli-Genoa, la società ha comunicato che Arek Milik non sarebbe stato convocato per il match. Il comunicato del club parlava solo di indisposizione, senza altri particolari. Secondo i media polacchi, scrive oggi il Corriere dello Sport, la causa dell’esclusione del centravanti polacco potrebbe essere il riacutizzarsi dei problemi inguinali emersi ad agosto, nella tournée estiva negli States. Quelli ...

Serie A - crisi Napoli : lo 0-0 in casa col Genoa tra i fischi è il punto più basso dell’era De Laurentiis. L’Inter sorride (senza convincere) : C’è la sofferenza e il premio finale, per l’Inter. C’è il buio pesto per il Napoli. Dopo ammutinamenti, polemiche, e un martedì di Champions bollente il ritorno in campo in campionato porta umori diametralmente opposti per nerazzurri e partenopei. In casa Inter la tensione, dopo le accuse di Conte alla società nel post gara di Dortmund si avverte e il Verona quasi ne approfitta: l’Inter è imprecisa e bruttina, gli ...

Le pagelle – Napoli monotono e prevedibile si ferma sullo 0-0 contro il Genoa : Tra fischi assordanti e dopo una gara all’insegna della monotonia e prevedibilità, al San Paolo il Napoli pareggia contro il Genoa per 0-0 Napoli Genoa – In un clima surreale, tra l’indifferenza dei pochi spettatori presenti che accompagnano -con fischi e disapprovazione- la squadra azzurra all’uscita dal terreno di gioco, termina il match del San Paolo. Il Napoli non riesce a riscattarsi dopo una settimana ...

Crisi amplificata - deludente pareggio per il Napoli contro il Genoa : giocatori inondati da fischi al San Paolo : Termina a reti inviolate l’anticipo del sabato sera della 12ª giornata di Serie A: il Napoli pareggia al San Paolo contro il Genoa L’anticipo della 12ª giornata di Serie A non sorride al Napoli. In un momento difficile della società, dopo il silenzio stampa annunciato nella settimana e le responsabilità affidate esclusivamente al tecnico Ancelotti, i celesti non sono riusciti a regalare un sorriso ai loro tifosi, che al San ...

Napoli-Genoa - Thiago Motta : “sono contentissimo per lo spirito di squadra. Allenare Pandev è un privilegio” : Un ottimo punto quello conquistato dal Genoa in trasferta contro il Napoli. I rossoblu hanno avuto anche diverse occasioni, specialmente nel secondo tempo, per portare a casa il bottino pieno. Al termine della gara Thiago Motta si è presentato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore del Genoa. “Non so se è la nostra miglior partita, ma sono contentissimo per lo spirito di squadra che hanno mostrato i miei ...

Napoli - la crisi continua : 0-0 con il Genoa - il San Paolo fischia gli azzurri Classifica : Nell’ultimo anticipo della 12ª giornata solo un pari per la squadra di Ancelotti, contestata dopo l’ammutinamento del ritiro. Campani a -2 indietro dalla zona Europa

Napoli - la crisi continua : 0-0 con il Genoa 0-0 - il San Paolo fischia gli azzurri : Nell’ultimo anticipo della 12ª giornata solo un pari per la squadra di Ancelotti, contestata dopo l’ammutinamento del ritiro. Campani a -2 indietro dalla zona Europa

Il Napoli non sfonda - un pareggio contro il Genoa figlio del momento negativo : al San Paolo solo fischi [FOTO] : Napoli-Genoa LIVE – Si gioca al San Paolo la partita serale di questo sabato di Serie A. Di fronte Napoli e Genoa. momento a dir poco nero per i partenopei. Contestazioni e situazioni poco chiare sono all’ordine del giorno. I risultati non sono dei migliori, specialmente in campionato. Gli azzurri devono risollevarsi. Non sarà facile contro i rossoblu di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha raccolto solo una vittoria e due ...

Il Napoli non va oltre lo 0-0 col Genoa : pioggia di fischi - la crisi continua : Il Napoli non va oltre lo 0-0 col Genoa: pioggia di fischi al San Paolo dopo una settimana difficilissima, la crisi continua. LA PARTITA IN DIRETTA Partita che inizia tra i fischi dei tifosi...

Malfitano : ”Situazione non serena - una vittoria contro il Genoa potrebbe rilanciare il Napoli” : Malfitano: La situazione non è serena, servono i tre punti per ripartire. A fine stagione mi aspetto una rivoluzione A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de la Gazzetta dello Sport, che ha parlato della situazione attuale del Napoli e di una necessaria vittoria questa sera contro il Genoa per rilanciare la squadra azzurra. Queste le sue parole: “La ...

Libero : Ancelotti il normalizzatore. Contro il Genoa riparte dai senatori-ribelli : Su Libero, Gabriele Galluccio scrive della situazione del Napoli dopo l’ammutinamento dei calciatori di martedì scorso e di quanto sia importante, stasera, per Ancelotti, vincere Contro il Genoa. Non sono mai state tanto attuali le parole di Massimo Troisi, scrive, che diceva: «Mi piacerebbe essere l’amante di una moglie di un calciatore solo per sapere tutto quello che succede nello spogliatoio». Perché i retroscena ...