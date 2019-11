Friends torna in tv Ma io da grande fan dico no

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) di Gabriele Gelmini Un tira e molla estenuante, ma ora l’attesa è davvero finita: secondo quanto riporta Hollywood Reporter, infatti, sembra che stia perre sul piccolo schermo il cast originale di, la serie tv degli anni Novanta campione di incassi. Nonostante le dichiarazioni degli ultimi anni – tra cui il “no” categorico di Lisa Kudrow, la Phoebe della serie – la martellante pubblicità social dei sei protagonisti ha avuto un successo strepitoso, tanto da non lasciare spazio a dubbi. Il debutto su Instagram di Jennifer Aniston, per esempio, ha fatto il pieno di like, circa 15 milioni.non è il primo fenomeno televisivo a essere interessato da questo “ritorno al passato”. Prima di loro, infatti, anche serie cult come Will & Grace, La Tata, Buffy, Veronica Mars, Beverly Hills 90210 hanno visto rinascere dalle ceneri ...

