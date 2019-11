Francesco Chiofalo imita una persona affetta da attacchi di panico | bufera social Lui si

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Un altro piccolo passo falso per. Dopo aver partecipato a “Le Iene” in cui l’ex protagonista di “Temptation Island” ha avuto un confronto con una blogger a cui aveva rivolto alcuni epiteti, ha postato un video, poi rimosso, in cuiva unadadi. Dopo le critiche post servizio tv, sono continuati glisulper il nuovo post e nonostante il video sia stato rimosso, è stato poi salvato da qualche follower e di nuovo diffuso sul web.allora ha preso parola dalper dire la sua: “Scusate – ha scritto– ma non mi sembra di aver ucciso nessuno. Glidinon sono così ma del tutto diversi. La mia è una evidente parodia volta non ad offendere nessuno ma a sdrammatizzare una brutta problematica. Ripeto non per offendere ma per sdrammatizzare che è molto diverso. Io penso che se ...

myserendipiity : RT @filledesfleurss: è bruttissimo avere l'ansia per qualsiasi cosa, avere attacchi di panico continuamente anche senza motivo, per questo… - _BeLiEvEiNyOu__ : RT @filledesfleurss: è bruttissimo avere l'ansia per qualsiasi cosa, avere attacchi di panico continuamente anche senza motivo, per questo… - myserendipiity : RT @simooxemma: francesco chiofalo si permette di prendere in giro la gente che soffre di attacchi di panico.tesoro mio,ci sono ragazzini,c… -