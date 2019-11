Formula E - Tutte le monoposto della stagione 2019-2020 FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di martedì 19 novembre 2019) LaE riparte dallArabia Saudita: sabato 23 novembre, ledal curioso sibilo scenderanno in pista per dar via a unache non sarà priva di novità. Tra queste, l'esordio delle scuderie Porsche e Mercedes-Benz, a conferma del crescente interesse del mondo automotive per una competizione sempre più imprevedibile: nelle prime otto garescorsa edizione, infatti, altrettanti piloti sono saliti sul gradino più alto del podio, per un totale di ben nove vincitori a fronte di un calendario di soli 13 ePrix (questanno saranno 14).Le. La scocca è ancora quellacollaudata Gen2, realizzata dalla Spark Racing Technology in collaborazione con litaliana Dallara e identica perle vetture. Discorso analogo per le batterie, sviluppate dalla McLaren Applied Technologies, i freni Brembo e i pneumatici Michelin. Del resto, non è un mistero che i ...

