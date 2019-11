FI | incontro Berlusconi-Carfagna a Palazzo Grazioli

Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l' incontro tra Carfagna e Berlusconi : Raccontano in Forza Italia che l'incontro tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna avvenuto venerdì ad Arcore sia andato bene sul piano umano, che qualsiasi tipo di strappo - sorto soprattutto dopo il voto sulla Commissione Segre - sia stato ricucito. La vicepresidente della Camera avrebbe ribadito le sue posizioni all'ex premier, la necessità che la direzione del partito sia diversa da quella "salviniana". Ma entrambi alla fine sono rimasti ...

Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l' incontro tra Carfagna e Berlusconi : Raccontano in Forza Italia che l'incontro tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna avvenuto venerdì ad Arcore sia andato bene sul piano umano, che qualsiasi tipo di strappo - sorto soprattutto dopo il voto sulla Commissione Segre - sia stato ricucito. La vicepresidente della Camera avrebbe ribadito le sue posizioni all'ex premier, la necessità che la direzione del partito sia diversa da quella "salviniana". Ma entrambi alla fine sono rimasti ...

Silvio Berlusconi - incontro segreto con Urbano Cairo : discesa in campo - qualcosa è cambiato? : Domenica pomeriggio Silvio Berlusconi, nel suo appartamento milanese di via Rovani, non ha incontrato solo Matteo Salvini e Giorgia Meloni per discutere del "maggiore coordinamento" tra i gruppi parlamentari e di centrodestra unito, ma ha anche visto Urbano Cairo, presidente e amministratore delegat