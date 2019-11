Festa dell’Albero nelle Riserve Naturali Orientate “Monte Velino” e “Feudo Intramonti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Il 21 novembre prossimo, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 16:30, i Centri Visite delleStatali del Monte Velino, a Magliano de’ Marsi, e di Feudo Intramonti, a Civitella Alfedena, accoglieranno il pubblico per scoprire insieme i valori ecologici delle nostre montagne, nell’ambito della manizione nazionale “”, iniziativa che si svolge contemporaneamente in moltissime delle 130gestite dai Carabinieri per la Biodiversità in tutta Italia. L’iniziativa è anche l’occasione per celebraredue aree protette la “” e, proprio per onorare i nostri importanti compagni di vita, saranno messi a dimora dagli studenti delle scolaresche alcuni alberelli di specie autoctone, roverelle al Velino ed agrifogli ad Intramonti. Gli esperti ecologi ed interpreti ambientali dei Carabinieri per la biodiversità, ...

ChiaraBannella : RT @glendaspiller: Oggi in Comune a #Verona per parlare della Festa dell'Albero con @Legambiente, una delle iniziative per l'inaugurazione… - TeleAesse : Festa dell'albero, 'Feudo Intramonti' di Civitella Alfedena apre le porte - - SiciliaTV : Anche quest’anno l’Istituto scolastico “Vitaliano Brancati” ha organizzato la “Festa dell’albero”. Stavolta per lo… -