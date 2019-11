Federica Sanfilippo | biathlon | “La scorsa stagione ho avuto dei problemi fisici | spero di

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Alla Fiera Skipass di Modena abbiamo incontrato, 29enne del gruppo sportivo delle Fiamme Oro. La biathleta della Val Ridanna nellaha ottenuto dei discreti piazzamenti, in particolare il settimo posto nell’inseguimento ad Hochfilzen, portando anche l’Italia al successo nella staffetta femminile. Da quel weekend magico in poi l’azzurra non è più riuscita ad esprimersi su alti livelli e ha vissuto un’annata sotto le attese. In questaprova a ritornare al vertice in vista dei Mondiali di Anterselva 2020. Dove stai concentrando i tuoi sforzi per poter migliorare durante questa preparazione? Quali pensi che siano i tuoi punti deboli su cui lavorare ancora in vista delle gare? “Sono molto contenta di come è andata la mia estate, senza intoppi née per me è già un buon risultato. Tutto quello che ...

