Ex Ilva : Mattarella - 'soluzione priorità per economia e lavoro Italia' : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza a Taranto, investita, in questi giorni, da una grave questione, la cui soluzione è di primaria importanza per l’economia e il lavoro italiani". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Arezzo all'assembl

Ex Ilva : Mattarella - ‘soluzione priorità per economia e lavoro Italia’ : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà e vicinanza a Taranto, investita, in questi giorni, da una grave questione, la cui soluzione è di primaria importanza per l’economia e il lavoro italiani”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Arezzo all’assemblea dell’Anci. L'articolo Ex Ilva: Mattarella, ‘soluzione priorità per economia e lavoro ...

Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte al Quirinale - stufo per i ritardi sull'Ilva : un gesto pesantissimo : Sergio Mattarella non è Contento dell'attività politica del premier Conte. E con la convocazione dei sindacati al Quirinale, lo ha ampiamente dimostrato, scrive La Stampa in edicola martedì 19 novembre. In base al galateo istituzionale, non è compito del presidente additare la strada al capo del gov

Ex Ilva - Emiliano : “La Puglia potrebbe pagare le fatture di Arcelor”. Mattarella riceve i sindacati : Il governatore: «Così aiuteremmo i fornitori. Ma poi aggrediremmo legalmente il gruppo in tutto il mondo».

Ilva - sindacati al Quirinale da Mattarella. È il segnale : situazione disperata : Una war room sull'Ilva: il premier Giuseppe Conte riferisce costantemente a Sergio Mattarella gli sviluppi drammatici della crisi del polo siderurgico di Taranto, con all'orizzonte il "processo del secolo" che vedrebbe contrapposti lo Stato alla multinazionale indiana Arcelor Mittal. E che la situaz

Mattarella invita i leader sindacali al Quirinale per parlare di Ilva : I tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, incontreranno questa sera al Quirinale il capo dello Stato, Sergio Mattarella. È quanto si apprende da fonti sindacali. L’incontro vedrà al centro il caso dell’ex Ilva di Taranto, con Arcelor Mittal che ha annunciato di voler chiudere l’impianto.

Ex Ilva - sindacati da Mattarella : Taranto, 18 nov. (Adnkronos) - Stasera alle 19.30 i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per affrontare la questione dell'ex Ilva e delle crisi industriali, in generale. Lo riferiscono fonti sindacali. Nel frattem

SCENARIO/ Mattarella - Ilva - regionali : ecco perché non si vota : La situazione non lo consente: il caso Ilva, la manovra, l'agenda elettorale regionale e istituzionale non permettono di andare alle urne

Sergio Mattarella - bomba Ilva sul governo. Retroscena : ultimatum al premier - o si risolve o si vota : Prima a Montecitorio, poi a Palazzo Madama. È nelle due informative che il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rende in Parlamento «sulla situazione dell' azienda Ilva di Taranto» che il governo certifica la propria impotenza di fronte all' annuncio di fuga di ArcelorMittal. Il mi

Ilva - Mattarella teme l’effetto domino sulle imprese italiane : “Non possiamo permettercelo” : Ieri il premier Conte ha incontrato Mattarella al Quirinale per informarlo sullo stato dei negoziati con ArcelorMittal sul dossier dell'acciaieria di Taranto. Il Capo dello Stato si è detto preoccupato per il rischio occupazionale. Quindi ha lanciato un appello al governo: "Dovete sbrigarvi a risolvere la crisi dell’Ilva. Trovate il modo di uscirne in fretta, tenendo insieme il problema dell’occupazione e quello della continuità ...

Ilva - Mattarella a Conte : soluzione subito. Il governo tratta sugli esuberi : Già da giorni Sergio Mattarella, con il solito garbo istituzionale e la consueta discrezione, aveva avviato il pressing sul governo. Ma ieri, dopo il flop dell?incontro con...

Ex Ilva - colloquio Conte-Mattarella. Il premier incontra i sindacati e gli enti locali. Fico : “Stato sia unito - duri con ArcelorMittal”. : Le prime 24 ore dei due giorni indicati dal premier Conte per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono state all’insegna degli incontri, politici, sindacali e istituzionali. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli ha detto in Aula che ArcelorMittal vinse la gara grazie all’offerta economica, il premier Giuseppe ...

Ex Ilva - Conte riferisce a Mattarella e lancia un appello all’unità. Fim-Fiom-Uilm scendono in piazza : Il governo lancia un appello a tutte le forze politiche per marciare compatti verso l'obiettivo di salvare l'ex Ilva. Ma la Lega - pur disponibile a sostenere proposte "utili per salvare i posti di lavoro" - va all'attacco, definisce l'esecutivo "incompetente" e, al coro di "elezioni elezioni", chiede all'esecutivo di andare a casa. La maggioranza si dice pronta a mettere in campo ogni iniziativa per salvare i lavoratori (minacciati almeno 5mila ...

Prima l’occupazione - poi tutto il resto. Mattarella preoccupato per l'ex Ilva riceve Conte : “Bisogna fare presto perché diecimila famiglie rischiano di non avere più un lavoro sotto Natale”. Quando stamane il premier Giuseppe Conte è salito al Colle per riferire sui colloqui di ieri con Arcerol-Mittal ha ritrovato davanti a sé un Sergio Mattarella assai “preoccupato” per il futuro dell’ex Ilva. Il Capo dello Stato, nei quarantacinque minuti di colloquio, ha spinto il governo a ...