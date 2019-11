Ex Ilva | blitz della Gdf negli uffici ArcelorMittal

Fonte : blogo

(Di martedì 19 novembre 2019) DoppioGuardia di Finanza nei confronti di. Sono attualmente in corso controlli contabili e commerciali sia nella sede di Taranto che in quella di Milano. Gli interventiGdf sono stati disposti dalla Procura di Taranto e da quella di Milano, che stanno indagando parallelamente in ragione dell'esposto presentato dai commissari straordinari con il quale sono stati segnalati “fatti e comportamenti, inerenti al rapporto contrattuale con Arcelor Mittal, lesivi dell’economia nazionale”.Nella sede di Taranto i finanzieri stanno acquisendo documentazione sull'attivitàmultinazionale; tutto quello che ha attinenza con ordini, movimenti di merci, manutenzione degli impianti etc. L'inchiesta aperta dopo l'esposto dei commissari straordinari ha l'obiettivo di far luce sulla condotta diper le ipotesi di reato di distruzione di mezzi di ...

