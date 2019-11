Euro2020 | le fasce per i sorteggi Francia e Portogallo tra le possibili avversarie

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Si sono quasi concluse le fasi di qualificazione ad Euro 2020 e si delineano leper iche si terranno alle 18.00 del prossimo 30 novembre. Per l’Italia, che sarà testa di serie, ci sono tra le altre, da poter incontrare, cosa ovviamente che nessuno si augura. Le ultime quattro nazionali che si qualificheranno in primavera, andranno tutte nelle quarta fascia. Teste di Serie – Belgio – Italia – Inghilterra – Germania – Ucraina Seconda fascia –– Olanda – Polonia – Svizzera – Croazia – Russia Terza Fascia –– Turchia – Danimarca – Austria – Svezia – Repubblica Ceca Quarta Fascia – Finlandia – Galles – NAZIONALE A – NAZIONALE B – NAZIONALE C – NAZIONALE D L'articolo, le...

