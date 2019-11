Euro 20 | Italia testa di serie ma rischio Francia e Cr7

Vendite auto : +8 - 7% Europa - +6 - 7% Italia : 9.03 A ottobre sono state immatricolate in Ue+Efta 1.214.989 auto, +8,7% rispetto a ottobre 2018. In Italia le immatricolazioni sono salite del 6,7% (156.851 in più). L'aumento si deve essenzialmente alla crescita delle Vendite registrata nei mercati principali: Germania +12,7%, Francia +8,7%, Italia +6,7% e Spagna +6,3%. E' quanto comunica l'Acea (Associazione costruttori europei). Il Gruppo Fca ha venduto in Ue+Efta 67.896 auto, il 2,5% in ...

Euro 2020 - l’Italia travolge l’Armenia per 9 a 1. Azzurri inarrestabili : conquistano l’11 vittoria di fila e segnano un nuovo record : L’Italia di Roberto Mancini è da record. Con dieci vittorie su dieci partite (e undici successi di fila per il tecnico), gli Azzurri hanno chiuso il girone di qualificazione agli Europei 2020 a punteggio pieno, un primato che resterà scolpito negli annali. La nostra Nazionale è scatenata e lo dimostrano i 9 gol messi a segno lunedì sera all’Armenia, battuta in scioltezza per 9 a 1 a Palermo nell’ultima gara valida per la ...

Europei calcio 2020 : sorteggio gironi - quando e dove si svolge. Programma - orario e possibili avversarie dell’Italia : Il sorteggio dei gironi degli Europei 2020 si svolgerà sabato 30 novembre (ore 18.00) presso la Romexpo di Bucarest (Romania). Alla rassegna continentale, che si disputerà dal 12 giugno al 12 luglio, parteciperanno 24 Nazionali che saranno suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta della rassegna ...

Italia-Armenia - Immobile è impaziente : “non vedo l’ora di vedere i gironi di Euro 2020 - saremo davanti alla tv” : L’attaccante italiano è salito ieri a dieci gol con la maglia della Nazionale, grazie alla doppietta rifilata all’Armenia Serata speciale quella del Barbera per l’Italia, capace di annientare senza problemi l’Armenia con un esagerato 9-1. Doppietta e assist per Ciro Immobile, salito a quota 10 nella classifica marcatori all-time in Nazionale, agganciando Zola e Cassano. Alfredo Falcone/LaPresse Un modo perfetto per ...

LIVE Italia-Inghilterra curling - Europei 2019 in DIRETTA : crocevia fondamentale sulla via delle semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Germania – Il programma di oggi (19 novembre) dell’Europeo di Helsingborg – Il programma di Italia-Inghilterra – Il programma di Italia-Danimarca – La conaca di Italia-Norvegia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg. Gli azzurri tornano ...

Italia-Danimarca curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’Italia si appresta a scendere sul ghiaccio per la settima sessione degli Europei 2019 di curling in corso di svolgimento a Helsingbor sfidando la Danimarca. Gli azzurri hanno ripreso la propria corsa verso le semifinali dopo le sconfitte subite per mano Svezia e Scozia grazie alle vittorie contro Germania e Danimarca. Nella giornata di oggi Joel Retornaz e compagni dovranno affrontare un doppio impegno delicatissimo. In mattinata la ...

Italia-Inghilterra curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 19 novembre si gioca Italia-Inghilterra, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg (Svezia). La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio con l’imperativo di vincere contro una compagine neopromossa, il nostro quartetto partirà con tutti i favori del pronostico e deve assolutamente conquistare il successo se vuole rimanere in corsa per la qualificazione alle semifinali della rassegna ...

Italia - Mancini soddisfatto : “Non si fanno nove reti per caso. Sarà difficile scegliere i 23 per l’Europeo” : “E’ stata una bella serata, l’ultima delle qualificazioni. L’abbiamo presa bene, fatto tanti gol e non se ne fanno così tanti a caso in una gara internazionale. Hanno dato tutto”. Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la vittoria per 9-1 contro l’Armenia. “L’annata Sarà migliore solo se si vince qualcosa”, ha aggiunto. Sulla crescita della sua ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : spettacolo azzurro a Palermo - Armenia battuta 9-1 da un’Italia da record : È uno spettacolo tutto azzurro in quel di Palermo. Al Renzo Barbera l’Italia continua a timbrare record su record: gli azzurri si impongono addirittura per 9-1 sull’Armenia, facendo dieci su dieci nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020. Strepitoso il primo tempo da parte della squadra guidata da Roberto Mancini, che poi ha dilagato nella ripresa: pressione alta, passaggi rapidi, tantissime opportunità e reti su reti. ...

LIVE Italia-Armenia 9-1 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : record di vittorie per gli azzurri e goleada. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38 Finisce il cammino di qualificazione azzurro come nessuno poteva mai sperare, dieci vittorie su dieci partite con record annesso e nove reti nella partita finale all’Armenia, siamo pronti per affrontare la competizione dell’Europeo 2020. 92′ Finisce la partita Italia-Armenia 9-1! 90′ Ci saranno due minuti di recupero. 89′ Babayan resta a terra per uno ...

