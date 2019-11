Ettore Messina | Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 92-88 | “Il nostro obiettivo in Eurolega

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019)– In casa l’non sbaglia. Le Scarpette Rosse raccolgono il loro settimo successo complessivo in, – a fronte di due sole sconfitte – con un percorso netto al Forum di Assago che parla di quattro vittorie in altrettante partite, superando 92-88 ilTel. Queste le parole di coachal termine della sfida: “Grazie ai giocatori e in particolare al pubblico: è stata una partita difficile, contro una squadra atletica. Abbiamo avuto tanti buoni momenti, che si sono contrapposti alle palle perse. Rispetto al solito abbiamo usato più varietà in attacco. E’ stata una grande vittoria: giovedì abbiamo una nuova partita, ora però dobbiamo recuperare energie. Tutti hanno lavorato con voglia e umiltà notevole.Ilnon possono che essere i playoff: è undove non ci vuole niente a vincere due-tre partite di fila, ...

ChrisBiagio : RT Superbasket_it: Ettore Messina: “In Eurolega puntiamo ai playoff, ma dobbiamo anche trovare continuità in Serie… - simonmp1 : RT @Niccolo_Trigari: Ettore Messina sugli obiettivi stagionali dell’Olimpia ??#PlayoffEurolega #Scudetto (via ?@OlimpiaMI1936?) https://t.co… - Niccolo_Trigari : Ettore Messina sugli obiettivi stagionali dell’Olimpia ??#PlayoffEurolega #Scudetto (via ?@OlimpiaMI1936?) -