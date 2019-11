Emilia-Romagna | allerta rossa per esondazione dei fiumi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Luca Sablone Criticità idraulica sui bacini idrografici di Reno e affluenti. Ondata di maltempo anche in Veneto. Miglioramento nel resto dell'Italia Continua la lunga fase di maltempo che sta colpendo soprattutto il Nord e alcuni tratti del Centro: nello specifico molte aree del Nordovest come la Liguria, il Piemonte, i settori ovest lombardi, l'fino a tutto il Triveneto e alla Sicilia centro-orientale sono colpite da piogge abbondanti. Altri fenomeni sparsi - ma meno intensi - si segnalano sulla Toscana, in Umbria, nel Lazio, in Campania e sulla Sardegna. Non manca la neve copiosa sui comparti medio alti dell'arco alpino e sul nord Appennino. La situazione meteo nelle prossime ore peggiorerà: precipitazioni di notevole intensità si verificheranno sulla Liguria e su tutto il versante tirrenico, specie sui litorali toscani e laziali; in alcuni settori del ...

