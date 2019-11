Edo De Laurentiis | “I calciatori sono dei dipendenti e ci vuole rispetto per la società e

Edo De Laurentiis rompe il silenzio : “I calciatori rispettino i tifosi e la Società” : L’emittente Televomero ha raccolto le dichiarazioni del vicepresidente del Napoli Edo De Laurentiis, presente all’evento di presentazione della kermesse “4-4-2 – La fiera del calcio”. Edo De Laurentiis rompe il silenzio. “Servirebbero figure come Calaiò e Montervino negli spogliatoi del calcio italiano. Montervino è un uomo che tiene alla società, lo stipendio mensile va rispettato, va onorata la ...

Repubblica : la lite di Allan con Edo ha irrigidito De Laurentiis. Sfuma la trattativa per il rinnovo : La posizione di Allan all’interno del Napoli è sempre più in bilico, stando a quanto scrive Repubblica Napoli. Fino a qualche settimana fa, il club discuteva con il brasiliano l’adeguamento contrattuale. Il Napoli pensava ad offrirgli un ritocco dell’ingaggio dopo la maxi offerta Sfumata del Psg, nel gennaio scorso. Ma la lite di Allan con Edo De Laurentiis post Salisburgo e la storia dell’ammutinamento ha cambiato la ...

Napoli meglio col 4-3-3. Errori di Koulibaly si vEdono di più senza Albiol e su De Laurentiis … : Chiariello: Napoli, De Laurentiis non si rende conto che deve chiudere subito questa vicenda, perché altrimenti i danni di immagine saranno incalcolabili. Napoli DE Laurentiis Koulibaly Albiol – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere delle ultime vicende in casa Napoli e di altro. Questi i loro pareri riportati da ForzAzzurri.net: Chiariello: “Mancini ...

Libero : del caos Napoli beneficerà De Laurentiis. Potrà vendere i calciatori in scadenza che chiEdono troppo per il rinnovo : Libero racconta di un Napoli “sempre più nel caos”, con una parte della rosa che “ha rotto con Ancelotti (ormai al capolinea della sua avventura partenopea: a fine stagione saluterà), non più considerato il condottiero e sergente di ferro dei tempi d’oro”. Di questa delicata situazione, scrive il quotidiano, beneficerà sul lungo periodo il presidente De Laurentiis “che Potrà disfarsi di quei calciatori ormai a fine ...

Ammutinamento Napoli - Edo De Laurentiis ha dato il via : il racconto : Ammutinamento Napoli, Edo De Laurentiis ha dato il via: il racconto Ammutinamento Napoli Edo De Laurentiis| Un polverone che non sembra placarsi quello sollevatosi in casa Napoli dopo l’Ammutinamento della squadra al termine della partita contro il Salisburgo, con gli azzurri che hanno deciso di disertare il ritiro imposto dalla società dopo il KO di Roma. Secondo quanto riportato dal noto portale “Dagospia”, a far ...

Allan chiede scusa a Edo De Laurentiis con un sms : L’edizione odierna de La Repubblica racconta dell’sms di scuse inviato da Allan al vicepresidente Edo De Laurentiis, in merito ai fatti accaduti dopo la gara di Champions contro il Salisburgo. Sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo positivamente in ottica rasserenamento, per ciò che concernono i fatti relativi alla rivolta dei calciatori del Napoli. Sono stati giorni molto intensi per Allan, finito al centro delle polemiche ...

CorSport : Allan invia messaggi di pace a Edo De Laurentiis : Il gioco s’è rotto, la situazione é tesa e i calciatori non se ne sono accorti solo ieri pomeriggio quando i tifosi li hanno protestati e fischiati durante l’allenamento a porte aperte. Bisogna fare qualcosa, come scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, per superare lo status quo e cercare di seppellire quanto avvenuto. Lo sa anche Allan che, dopo lo scontro avvenuto con Edo De Laurentiis, ha provato a rimediare inviando al ...

Radio Kiss Kiss – Contestazione al San Paolo - Formisano al telefono racconta gli avvenimenti a Edo De Laurentiis : Contestazione ultrà San Paolo, Formisano al telefono con Edo De Laurentiis Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Diego De Luca, inviato all’esterno del San Paolo per seguire la Contestazione degli ultrà, ha rivelato che ad assistere all’evolversi degli eventi in zona stadio ci sarebbe Alessandro Formisano, head of operation del Napoli, che in tempo reale racconta telefonicamente gli avvenimenti al vice presidente Edo De ...

Il Corriere della Sera racconta un particolare shock che riguarda Edo De Laurentiis : L’edizione odierna de Il Corriere della Sera rivela un ennesimo particolare della rivolta dei calciatori del Napoli che stavolta riguarda il vicepresidente Edo De Laurentiis. Ogni minuto che passa, la rivolta dello spogliatoio del Napoli contro la società si arricchisce continuamente di tanti retroscena. L’edizione odierna del Corriere della Sera racconta quanto avvenuto dopo la gara di Champions League contro il ...

Napoli - Allan contro Edo De Laurentiis : il racconto : Napoli, Allan contro Edo De Laurentiis: il racconto C’è tensione nello spogliatoio azzurro e nella sera di Napoli-Salisburgo si è rotto qualche equilibrio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che al termine della gara di Champions, Edo De Laurentiis ha annunciato che il ritiro sarebbe continuato. I giocatori, racconta la Rosea, già in subbuglio, si sono scatenati. Ecco come sono andate le cose secondo il giornale: “Il capitano ...

Gazzetta : duro scontro Allan-Edo De Laurentiis : «i tuoi soldi mettiteli…» : La Gazzetta riporta il retroscena di quanto avvenuto nello spogliatoio del Napoli al termine della partita col Salisburgo. Tutto è cominciato con l’ingresso del figlio del presidente, Edo De Laurentiis, a ricordare i proclami paterni per cui dovevano tornare in ritiro. “Il capitano Lorenzo Insigne ha parlato a nome della squadra, ma mantenendo un contegno: «Dì a tuo padre che noi in ritiro non ci torniamo». E poi i senatori del ...

Napoli - Insigne a Edo De Laurentiis : 'Noi torniamo a casa - dillo pure a tuo padre' : Ore di grande tensione a Napoli dove la squadra ha rifiutato volontariamente il ritiro imposto dalla società. Infatti, anche se ieri sera il pareggio con il Salisburgo ha avvicinato gli azzurri agli ottavi di finale di Champions League, nel post partita è ugualmente scoppiato il caos. In primis, Carlo Ancelotti non si è presentato alla conferenza stampa obbligatoria della Uefa ed è andato via dal San Paolo senza proferire parola. Poi, tutti i ...

Repubblica : Insigne a Edo De Laurentiis - “Noi torniamo a casa nostra - dillo pure a tuo padre…” : Marco Azzi su Repubblica.it ha raccontato un piccolo retroscena dell’ammutinamento dei calciatori delNapoli di ieri sera. Un vero e proprio schiaffo ad Aurelio De Laurentiis, che aveva invece previsto per la squadra il ritiro punitivo fino a domenica, a prescindere dall’esito dell’attesa sfida internazionale di ieri sera. Il presidente era già andato via ed è stato informato dei clamorosi sviluppi dal figlio Edoardo, ...

San Paolo che scandalo! Edo De Laurentiis tuona : “Dopo stasera il calcio è morto” : Il post di Edo De Laurentiis dopo quanto accaduto nella gara Napoli-Atalanta, in seguito ad un rigore non fischiato a favore di Llorente. Questo il post di Edo De Laurentiis sul proprio profilo Facebook: “Dopo stasera il calcio è morto” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli-Atalanta, clamoroso rigore non fischiato a Llorente: Ilicic segna nella stessa azione Koulibaly: “Ghoulam è come un ...