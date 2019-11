Ecco perchè sarà fondamentale per il Napoli raggiungere la qualificazione Champions

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 19 novembre 2019) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport spiega l’importanza per ildilaalla prossimaLeague. Ilè attualmente in classifica a cinque punti dal quarto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione diLeague. L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea l’importanza diquesto traguardo. Sono tanti gli introiti derivanti da questa competizione, fondamentali per la crescita del club azzurro. Il quotidiano ricorda che sono pronti subito 15 milioni e 250mila euro nella fase a gironi, poi 2 milioni e 700mila per vittoria e 900mila per il pareggio. E ancora: 15 milioni e 500mila per il ranking storico. Il Corriere conclude ricordando che l’accesso agli ottavi e le eventuali qualificazioni successive permetterebbero aldi poter gestire una ...

