È stato inaugurato il nuovo hotel della Juventus

(Di martedì 19 novembre 2019) "Questo è un altro tassello del processo di sviluppo del brand. Partendo dal core, oggi siamo protagonisti anche in altri ambiti". Così Giorgio Ricci, chief revenue officersocietà calcistica bianconera, durante l'inaugurazione ufficiale del J. "Abbiamo cominciato con il museo - ha aggiunto Ricci - poi c'èil J Medical e ora l'albergo, convinti dell'importanza sia dell'espansione internazionale chevalorizzazione del territorio". "Questorappresenta un salto di qualità per il club e per noi calciatori è una seconda casa". A dirlo il capitano, Giorgio Chiellini, durante l'inaugurazione ufficiale del J, che sorge a pochi passi dall'Allianz Stadium e dal centro sportivoContinassa. Un albergo all'avanguardia suddiviso in cinque tipologie: comfort, deluxe, executive, J Executive e Suite. Delle 138 camere ...

