È stato arrestato un uomo sospettato di aver fatto da intermediario per l’omicidio della

Daphne Caruana Galizia - arrestato a Malta presunto intermediario tra mandanti e killer : Un uomo arrestato alcuni giorni fa a Malta con l’accusa di essere l’intermediario fra i mandanti e gli esecutori materiali dell’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa con una bomba nella sua auto il 16 ottobre 2017, potrebbe godere di una grazia presidenziale in cambio di informazioni vitali per ricostruire il caso e l’identità dei mandanti. Lo scrivono alcuni media maltesi, fra cui Times of Malta e Malta Today. ...

In preda alla gelosia pugnala la moglie con cacciavite davanti ai figli : arrestato tunisino : La violenta aggressione è avvenuta dinanzi agli occhi dei quattro figli della coppia, trovati sotto choc vicino alla madre sanguinante e distesa sul letto. Il nordafricano, che avrebbe agito spinto dalla gelosia, è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia Federico Garau ? Luoghi: Ancona

I Carabinieri hanno arrestato 23 persone nell’ambito di un’indagine sugli scavi archeologici illegali in Calabria : I Carabinieri hanno arrestato 23 persone nell’ambito di un’indagine della procura di Crotone sugli scavi archeologici illegali in Calabria, che, dice ANSA, riguarda in totale 123 indagati e che ha portato a perquisizioni in Italia e in altri paesi europei, tra

Firenze - 33enne accoltellato a morte in strada dopo lite al pub : arrestato 39enne : Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze i due contendenti si erano incontrati in un locale dove durante la notte sarebbe avvenuto un alterco per futili motivi. La lite sarebbe proseguita all'esterno del pub dove il 39enne inane ha estratto un coltello e colpito il rivale a morte.Continua a leggere

Vittoria - un chilo di droga sul balcone : arrestato 31enne : Deteneva oltre un chilo di droga sul balcone, 31enne arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente

Milano - denuncia la scomparsa del fratello : scopre che è stato arrestato a Nizza per abusi : Giovedì scorso si era recata presso i carabinieri di Ventimiglia, città dove risiede, per denunciare la scomparsa del fratello, temendo seriamente che gli fosse accaduto qualcosa di brutto. Invece la sorella di Alessandro Grasso – un imprenditore nel settore dell’arredamento che vive a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano – ha scoperto che l’uomo era finito in prigione a Nizza con gravi accuse di violenza carnale e tortura ai danni di ...

Arrestato per errore e dimenticato ai domiciliari : l'assurdo caso di Donato : Incredibile avventura quella accaduta a un 43enne di Rozzano, comune in provincia di Milano e raccontata da Il Giorno. L’uomo ha ingiustamente passato un anno ai domiciliari quando invece sarebbe dovuto essere libero. Un errore dopo l’altro che lo ha costretto alla detenzione. Adesso, quando finalmente tutto si è chiarito, il 43enne chiede un risarcimento per ingiusta detenzione. La vicenda è iniziata nel luglio 2017, quando l’uomo è stato ...

Anziano ferito alla testa e all'addome a colpi di pistola : arrestato il figlio nel Napoletano : Ieri sera è giunto all?ospedale di Sarno (Salerno) un 75enne con due ferite da colpi d?arma da fuoco al volto e all?addome. i medici hanno subito avvisato i...

Bari - carabiniere sorpreso con cocaina in auto a Putignano : arrestato : I carabinieri della stazione di Putignano, nel barese, comunicano di aver arrestato un loro collega che nel corso di un posto di blocco è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che il soggetto prestasse servizio in una stazione della provincia di Taranto, che per motivi di privacy non è stata nominata, così come non sono state riferite le generalità del militare ...

Modena - arrestato albanese : molestie su studentesse a bordo del bus : Tanta paura per delle giovani studentesse di San Prospero, comune in provincia di Modena, seguite e molestate sessualmente a bordo di un autobus "Seta" da un giovane cittadino straniero, finalmente identificato e ristretto adesso agli arresti domiciliari. Ad occuparsi del fermo i carabinieri della stazione di San Prospero e di Cavezzo, che hanno avviato le indagini in seguito alla denuncia presentata dalle famiglie delle minorenni. Stando alle ...

Bari - carabiniere con la cocaina nell’auto : arrestato dai colleghi : Un carabiniere è stato arrestato dai suoi colleghi perché trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. È successo a Putignano, comune in provincia di Bari, dove il 39enne, che prestava servizio in una caserma del Tarantino, era di passaggio. Durante un controllo di routine i militari di Putignano hanno notato che il loro collega era particolarmente nervoso. Dopo controlli più approfonditi, nella sua auto è stata trovata la sostanza ...

Carabiniere sorpreso con la cocaina in auto : arrestato dai colleghi in Puglia : Ha cercato di sottrarsi al controllo, ma è stato comunque scoperto. Un Carabiniere è stato arrestato dai colleghi di Putignano (Bari), perché sorpreso con alcuni grammi di...

Milano : sorpreso con 50 grammi di eroina in casa - arrestato : Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Un uomo, un cittadino tunisino di 57 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano in via Palmieri, in zona Stadera, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti hanno monitorato l'appartamento del 57enne, irregolare in Italia, sospettando che spacciasse droga

Putiginano - sorpreso dai colleghi con la cocaina in auto : arrestato un carabiniere : A Putignano, nel barese, un carabinieri è stato trovato con della cocaina in auto durante un controllo di routine ed è stato arrestato. Il militare, in forza a una caserma nella provincia di Taranto, dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, avendo cercato di eludere il posto di blocco.Continua a leggere