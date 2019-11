Duka | “Hysaj resterà a Napoli a gennaio e vi spiego perchè…”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 19 novembre 2019): “Hysaj non si muoverà daperchè sarà Ancelotti ad andare via”. Armat, presidente della federcalcio albanese dal 2002, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato di Hysaj. Questo, uno stralcio riportato dalla redazione di ForzAzzurri.net: “Hysaj mi piace molto e anche con la Francia ha fatto una bella partita. Merita di giocare e secondo me anon si muove, perché sarà Ancelotti ad andare via. Mi dispiace per Carlo, tifo Milan, ma da quanto so De Laurentiis sta già cercando un nuovo allenatore. Poi a fine stagione il ragazzo (Hysaj) potrebbe andare a giocare altrove. Mi hanno detto che non è facile lavorare con De Laurentiis”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Italia-Armenia, le formazioni ufficiali della sfida al Barbera Chiariello si interroga: “Dove sono i ...

