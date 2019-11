Dopo il no a Liliana Segre | Biella dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio

Ezio Greggio cittadino onorario di Biella. Il Pd : «Ridicolo Dopo il no a Liliana Segre» : Ezio Greggio ha ottenuto la cittadinanza onoraria di Biella per «l'impegno rivolto al sociale e al forte legame mantenuto con la città natale, Cossato» come spiega il sindaco...

Biella dà la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio Dopo averla negata a Liliana Segre : Pochi giorni dopo aver negato la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, l’amministrazione leghista di Biella ha deciso di dare lo stesso riconoscimento al comico e attore Ezio Greggio. Le motivazioni che hanno indotto il sindaco Claudio Corradino a offrire a Greggio il riconoscimento sono legate alla carriera, all’impegno rivolto al sociale e al forte legame mantenuto con la città natale, Cossato.Il ...

Scorta Liliana Segre - si dimette dirigente foggiano di Fratelli d'Italia Dopo post offensivo : Il partito ha preso le distanze da Francesco Stefanelli: "Fratelli d'Italia che è fermamente al fianco della senatrice Segre per le battaglie all'antisemitismo e contro il razzismo"

Antisemitismo - Liliana Segre da oggi sarà sotto scorta Dopo le minacce ricevute : La senatrice a vita Liliana Segre da oggi sarà sotto scorta per la sua sicurezza personale. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che ha considerato molto gravi gli insulti ricevuti dalla Segre in questi ultimi giorni. Come si ricorderà, la donna è stata deportata presso il campo di concentramento di Auschwitz, dove i nazisti hanno sterminato milioni di Ebrei. Quando la donna fu rinchiusa nel lager aveva solo 14 anni. Da ...

Liliana Segre - da oggi la senatrice a vita avrà la scorta : Prefetto le assegna la protezione personale Dopo le minacce ricevute : Da oggi, giovedì 7 novembre, Liliana Segre vivrà sotto scorta. L’ipotesi di assegnare una protezione personale alla senatrice a vita 89enne ex deportata ad Auschwitz era sotto esame già da tempo ma, dopo l’escalation di odio nei suoi confronti degli ultimi giorni – da ultimo lo striscione esposto da Forza Nuova nel corso di un appuntamento pubblico a Milano – la procedura ha avuto un’accelerazione. Il via libera ...

Liliana Segre vivrà sotto scorta : assegnata la protezione personale Dopo le minacce ricevute : Il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Milano ha deciso di assegnare la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre. Si tratta di una protezione personale che prevede la costante presenza di due carabinieri negli spostamenti dell'89enne sopravvissuta ai campi di sterminio. Il sistema di tutela è stato assegnato a causa dell'aumento delle minacce e degli insulti ricevuti, nonché delle sempre più frequenti uscite pubbliche di Segre.Continua a ...

Liliana Segre cittadina onoraria di Varese : anche la Lega vota sì (Dopo i mancati applausi in Senato) : A Varese la senatrice a vita fu arrestata nel 1943, per poi essere deportata ad Auschwitz. Il rinoscimento è stato votato da...

"Liliana Segre nonnetta mai eletta" : si dimette il coordinatore della Lega di Lecce Dopo gli insulti alla senatrice : Il coordinatore provinciale assume l'interim: "Parole esclusivamente a titolo personale e non nelle vesti di responsabile del nostro partito"