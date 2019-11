Direttore di banca in carcere a Napoli da tre anni ma ancora senza motivazioni

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Sono passati tre, anzi tree cinque mesi per l'esattezza, da quel fatidico verdetto che ha condannato undidella Unicredit SpA e i suoi presunti complici a ben novedi reclusione a seguito di una inchiesta su una truffa e per sostituzione di persona alla cui base vi era la costruzione di falsi profili di natura creditizia ai ddell’exdi Roma. La lunga attesa Da quel lontano 15 aprile 2016 in cui venne emessa ladal Tribunale di, i legali dell'exrio attendono il deposito delleper la sentenza di I gradomai aver ricevuto risposta ai numerosi solleciti inviati ai vertici del Tribunale partenopeo, ai coordinatori della sezione penale dello stesso al fine di sbloccare la situazione da troppo tempo in stallo. A riportare alle cronache attuali la vicenda è l'avvocato penalista Luigi Pezzullo, legale che ...

Agenzia_Ansa : Condannato da tre anni senza conoscere le motivazioni Il caso a Napoli, riguarda un direttore di banca che deve s… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Condannato da tre anni senza conoscere le motivazioni Il caso a Napoli, riguarda un direttore di banca che deve scontar… - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: Condannato da tre anni senza conoscere le motivazioni Il caso a Napoli, riguarda un direttore di banca che deve scontar… -