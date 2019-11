DIRETTA Olimpia Milano-Maccabi - Live Eurolega basket 2019-2020 : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Prende avvio con la giornata odierna il nono turno di Eurolega 2019-2020, il cui match clou è in programma proprio nella penisola italiana: questa sera, infatti, alle ore 20.45, al “Mediolanum Forum” si disputerà la partita tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, sfida tra due squadre che fanno parte del gruppone da sei in testa alla classifica della massima competizione continentale. Entrambe le formazioni arrivano a questo confronto ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 85-80 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : è grande Effe! Domina il primo e tempo e nella ripresa resiste al disperato tentativo di rimonta ospite facendo sua la contesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Si chiude qui ala nostra DIRETTA LIVE, grazie di averci seguiti e buon proseguimento di serata. grande vittoria di squadra dell’Aquila che ha una grande doppia doppia da Henry Sims (17+11 rimbalzi) e un buon contributo da Aradori e Robertson (13 e 16 punti). Milano ha tentato la rimonta finale spinta da un grandissimo Nedovic (23 punti), unico a salvarsi insieme a Brooks (14 punti) ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 61-51 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : l’Olimpia prova a riaprirla con la difesa - meno dieci quando entriamo nell’ultimo periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-62 Altra tripla milanese, stavolta con Nedovic (13 punti). 72-59 2/2 per il più vecchio dei fratelli Cinciarini. Due liberi in arrivo per Daniele Cinciarini dopo fallo di Rodriguez. 70-59 Tripla pazzesca in transizione di Rodriguez. Milano cerca di rimanere a contatto in tutti i modi. 70-56 Fantinelli risponde con la stessa moneta! 67-56 Seconda tripla a bersaglio per Brooks, il migliore ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 57-36 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : massimo vantaggio bolognese sul +19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-41 1/2 per il capitano fortitudino. Fallo di Burns sul semigancio di Mancinelli. 57-41 Nedovic all’ultimo secondo decide di tirare e non passarla in penetrazione e va a segno. Fallo offensivo di Daniel. Terzo per lui. 57-39 Roll sblocca Milano con la tripla. 4 minuti al termine della frazione. Primo errore in lunetta per la Fortitudo. 57-36 Coast to coast di Aradori, a segno col fallo ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 45-31 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : la Effe va al riposo lungo sul +12; grande difesa degli uomini di Martino nei primi due quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non va a segno Nedovic. Si va negli spogliatoi sul +12 Bologna. Infrazione di passi di Robertson. Milano avrà l’ultimo tiro a 4 secondi dal termine del quarto; Messina chiama minuto per disegnare l’attacco. 45-31 Daniele Cinciarini va a segno con la penetrazione acrobatica. 43-31 Completa il gioco da 4 punti e arriva a quota 9. 42-31 ALTRA TRIPLA DI ROBERTSON!!! CON FALLO!! ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 30-22 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : allungo fortitudino a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo subito da Sims sul tentativo di schiacciata su assist di Cinciarini. 30-27 Completa il gioco da 3 il nazionale italiano. 30-26 Grande virata a centro area di Brooks che segna e subisce il fallo di Leunen. Grande rientro dal timeout dell’Armani. 30-24 Brooks batte la zona col piazzato dalla lunetta. 30-22 Tripla pazzesca dall’angolo di Kassius Robertson che si sblocca mandando ...

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : torna una classicissima del Campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fortitudo Bologna e Olimpia Milano, valido per la nona giornata di Legabasket. 10 anni dopo si rigioca uno dei grandi classici della pallacanestro italiana, una sfida dal sapore speciale, che ha assegnato lo scudetto in due occasioni (una vittoria per parte). Celebre fu gara 4 del Forum nella stagione 2004-2005, decisa dal ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 76-68 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : Shved e Jerebko segnano 43 punti in due e i meneghini - dopo sei successi consecutivi - cadono in Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si conclude qua. Grazie per essere stati con noi e rimanete su OA Sport per avere tutte le notizie sul basket italiano, europeo e statunitense. Finisce qua. Si ferma sul campo del Khimki, dopo sei successi consecutivi, la striscia positiva dell’Olimpia Milano. 87-79 Canestro di Tarczewski a 5″ dalla fine. 87-77 1/2 ai liberi del Chacho. 87-76 2/2 ai liberi di ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 76-68 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : cinque punti consecutivi di Shved e i moscoviti provano a scappare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-74 NEDOVIC DA TRE! Milano non si arrende. 80-71 Arriva la quarta tripla della partita di Roll. 80-68 Tap-in vincente del solito Jerebko. Milano è allo sbando, l’attacco è inceppato e la difesa non riesce a limitare i giocatori del Khimki. 78-68 +10 Khimki con due liberi di Jerebko. 76-68 ALEXEY Shved DA TRE! +8 per i padroni di casa che provano a scappare. 73-68 Persa sanguinosa di ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 65-65 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : nel terzo quarto i moscoviti rimontano e vanno a +7 - ma Sergio Rodriguez riporta sotto gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-65 I primi due punti dell’ultimo quarto sono di Gill. Finisce qua il terzo perido. Parità perfetta tra le due squadre. 65-65 El Chacho da tre! Ristabilita la parità. 65-62 2/2 ai liberi del Chacho, -3 Milano. 65-60 Arrivano i primi due punti del 4/4 di Luis Scola. 65-58 Ancora Jovic, letteralmente scatenato. 63-58 Nedovic mette fine alla siccità offensiva dell’Olimpia. 63-56 ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 55-56 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa tornano a -1 dopo i primi cinque minuti di terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-56 Arrivano i primi due punti del 3/4 di Shved e Messina deve chiamare time out. 58-56 Bomba di Bertans e il Khimki è avanti per la prima volta dall’8-6. 55-56 2/2 di Booker dalla lunetta, padroni di casa a -1 53-56 Bomba di Booker e il Khimki torna a meno tre. 50-56 Bomba di Jovic in uscita dal time out. 47-56 Due punti per Micov su assist di Rodriguez. 47-54 Bomba del Chacho! Non ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 47-51 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : meneghini avanti dopo i primi due quarti - Shved e Jerebko tengono a galla i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-56 Due punti per Micov su assist di Rodriguez. 47-54 Bomba del Chacho! Non c’era modo migliore per cominciare il terzo quarto per Milano. Finisce qua il secondo quarto. Milano avanti di 4. 47-51 Ancora Luis Scola. Sono 14 i punti per lui in questi primi venti minuti. 47-49 Bomba di Gill su assist di Shved. 44-49 Ancora Luis Scola su assist di Nedovic. 44-47 5/5 dal campo di ...

LIVE Khimki-Olimpia Milano 47-51 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : meneghini avanti dopo i primi due quarti - Shved e Jerebko tengono a galla i padroni di casa. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il secondo quarto. Milano avanti di 4. 47-51 Ancora Luis Scola. Sono 14 i punti per lui in questi primi venti minuti. 47-49 Bomba di Gill su assist di Shved. 44-49 Ancora Luis Scola su assist di Nedovic. 44-47 5/5 dal campo di Jerebko. 42-47 1/2 dalla lunetta per Scola. 42-46 Quarta tripla su nove tentativi di Alexey Shved. 17 punti per lui. 39-46 Scola da tre! 39-43 Arrivano i ...